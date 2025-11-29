Viața de elev a lui Serghei Mizil. De ce îi dădeau profesorii bani

Serghei Mizil a fost un elev problemă, drept urmare profesorii apelau la orice fel de tertip pentru a reuși să-și țină orele. Uneori îi dădeau și bani doar ca să plece de la ore.

Omul de afaceri a povestit la un podcast faptul că școala nu a fost tocmai o pasiunea a lui. Drept urmare era departe de a fi un elev model. Era gălăgios și mulți profesori aveau probleme cu el. Așa că au găsit și soluția.

”Îmi dădeau bani profesorii că vizavi de Caragiale era cârciuma aia acolo unde e Posta să mă dau să beau acolo ca să poată ține orele. Deci nu dădeau teze că ce puteam eu să scriu la teză”, a explicat Serghei.

De asemenea, acesta a precizat că nu era tocmai un iubitor al școlii. Acesta este motivul pentru care nu prea scria la ore. ”Eu am avut un caiet din clada întâi până în a douăsprezecea nu l-am umplut. Veneam la școală cu uniformă făcută și un joben cu tricolorul. Intram cu de toate, cu câini”, a mai spus Serghei Mizil.

Dar dezvăluirea cu adevărat șocantă a fost cea legat de faptul că uneori Serghei ajungea la ore în stare de ebrietate. ”Veneam câteodată beat și făceau liniște să nu mă trezească ca să poată să asculte ceilalți elevi. Stăteam în ultima bancă. Aveam scaunul jos. Aveam bătură și beam, nu mă vedea aia, fumam.

Profesoara spunea: Niculescu lăsați-l și hai să ne vedem de treabă”, a explicat acesta. Pe toată durata comunismului, Serghei Mizil s-a bucurat de statut privilegiat prin prisma funcției pe care tatăl lui o ocupa. Mai exact acesta s-a ocupat de finanțele personale ale lui Nicolae Ceaușescu. Drept urmare pe toată perioada aceea a fost protejat de statutul conferit de tatăl său și de prietenia cu fiii dictatorului.