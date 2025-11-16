Monden

Serghei Mizil gest neașteptat. Mușcături cot la cot cu un câine

Comentează știrea
Serghei Mizil gest neașteptat. Mușcături cot la cot cu un câineSerghei Mizil. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Serghei Mizil este faimos pentru peripețiile lui inclusiv cele în care sunt implicate animale sau păsări. De această dată victimă i-a picat un câine.

L-a mușcat și el pe câine

Omul de afaceri a povestit la un podcast faptul că acum mulți ani a avut parte de o întâmplare mai puțin fericită. Un prieten a încercat să îi facă o farsă, doar că activitatea s-a lăsat cu mușcături. Desigur că în poveste a fost implicat și un animal. Mai exact un câine care a fost la rândul său agresat de celebrul Serghei.

”Unul dintre prietenii mei îmi aruncă câinele în barcă. Ăla când a văzut s-a speriat și m-a mușcat. M-a mușcat într-o zonă sensibilă și am început să mușc câinele. Luptă corp la corp cu câinele în barcă. Ăla de pe margine făcea să ne calmăm. I-am răspuns că mă calmez, dar nu vezi că mă face ăsta aici, ce să mă calmez. Că mă musca câinele”, a povestit Serghei.

Verificat de prieteni la soție

Iar la un moment dat prietenul a decis să facă un gest fără nicio legătură cu situația. Mai exact să o sune pe soția lui Serghei să ceară informații despre starea lui de sănătate.

Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect
Serghei Mizil

Serghei Mizil. Sursa foto: Instagram/Serghei Mizil

”Și la un moment dat o sună arabul pe Cora. Cred că Serghei e drogat mușcă câini și femei”, a mai explicat omul de afaceri. Cert este că nu era drogat, dar câinele l-a mușcat în semn de autoapărare.

Confruntările cu animale, pasiunile lui Serghei

Aceasta nu este prima dată când Serghei se confruntă cu o necuvântătoare. În trecut acesta a povestit că a existat o altă confruntare care a implicat un struț.

Desigur acolo a fost implicat un alt prieten al lui care a fost victima păsării. Dar în cele din urmă printr-un șiretlic, Serghei a povestit că a reușit să dovedească struțul. Desigur că pe acesta din urmă nu l-a mușcat ci a spus că l-a lovit cu ceva în cap ca să-l potolească în a-i mai agresa prietenul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:21 - Zi decisivă pentru studenții la medicină. Mii de candidați susțin examenul de rezidențiat la Carol Davila
14:15 - Fostul prinț Andrew era obsedat de ordine în dormitor, spune fosta lui cameristă
14:07 - Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, acuzat că ar vrea privatizarea transportului public din oraș
13:57 - The World Islands, proiectul mega-luxos din Dubai care prinde viață după ani de stagnare
13:48 - Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap. Ar fi folosit arma din dotare
13:40 - Serghei Mizil gest neașteptat. Mușcături cot la cot cu un câine

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale