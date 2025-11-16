Serghei Mizil gest neașteptat. Mușcături cot la cot cu un câine

Serghei Mizil este faimos pentru peripețiile lui inclusiv cele în care sunt implicate animale sau păsări. De această dată victimă i-a picat un câine.

Omul de afaceri a povestit la un podcast faptul că acum mulți ani a avut parte de o întâmplare mai puțin fericită. Un prieten a încercat să îi facă o farsă, doar că activitatea s-a lăsat cu mușcături. Desigur că în poveste a fost implicat și un animal. Mai exact un câine care a fost la rândul său agresat de celebrul Serghei.

”Unul dintre prietenii mei îmi aruncă câinele în barcă. Ăla când a văzut s-a speriat și m-a mușcat. M-a mușcat într-o zonă sensibilă și am început să mușc câinele. Luptă corp la corp cu câinele în barcă. Ăla de pe margine făcea să ne calmăm. I-am răspuns că mă calmez, dar nu vezi că mă face ăsta aici, ce să mă calmez. Că mă musca câinele”, a povestit Serghei.

Iar la un moment dat prietenul a decis să facă un gest fără nicio legătură cu situația. Mai exact să o sune pe soția lui Serghei să ceară informații despre starea lui de sănătate.

”Și la un moment dat o sună arabul pe Cora. Cred că Serghei e drogat mușcă câini și femei”, a mai explicat omul de afaceri. Cert este că nu era drogat, dar câinele l-a mușcat în semn de autoapărare.

Aceasta nu este prima dată când Serghei se confruntă cu o necuvântătoare. În trecut acesta a povestit că a existat o altă confruntare care a implicat un struț.

Desigur acolo a fost implicat un alt prieten al lui care a fost victima păsării. Dar în cele din urmă printr-un șiretlic, Serghei a povestit că a reușit să dovedească struțul. Desigur că pe acesta din urmă nu l-a mușcat ci a spus că l-a lovit cu ceva în cap ca să-l potolească în a-i mai agresa prietenul.