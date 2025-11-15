Bătaia cu struțul, episod memorabil din viața lui Serghei Mizil. Confruntarea a fost dureroasă

Serghei Mizil a povestit la un podcast că la un moment dat a trebuit să se confrunte cu un struț, ceea ce nu a fost tocmai ușor. Omul de afaceri a explicat cum s-au întâmplat lucrurile.

Cunoscutul om de afaceri a avut tot felul de confruntări de-a lungul vieții. Una dintre ele este memorabilă. ”Bătaia cu struțul. Aveam la un moment dat, acolo pe insulă la Snagov un struț mare. Eu veneam matol și multe babe pe acolo și mă întrebau de unde vin. Le spuneam, că m-am întâlnit cu unul cu altul, că sunt băiat bun că nu știu ce.

Era unul Tibanu care făcea emisiuni cu pescuitul la mare. Și ăsta avea struțul. Și când vine struțul la mine, două flegme la struț. Și-mi zice că e tare și că mă bate struțul. Cum să mă bată pe mine struțul. Ăla mi-a spus vezi că te încinge struțul de nu mai ești om”, a povestit Serghei.

Dar nu Serghei, ci Tibanu a riscat tot. Șase țuici la Tibanu. Și îi zic: băi tu te-ai bătut cu peștii, nu te bați cu struțul. Băi, intră Tibanu, când îi sare struțul în piept i-a dat trei în cap îl căpia.

Eu, de pe margine: ”Tibane, garda sus, fă eschivă”. L-a scos lumea, mă, dar cum să ne bată pe noi o pasăre? Suntem cu toate clanurile, cu Corduneni cu toată lumea, cum să le spunem că ne-a bătut o pasăre? Tibane, flotări, intră, l-a luat struțul iar”, a explicat omul de afaceri.

Doar că Serghei nu s-a lăsat. ”Și trei babe zic: domnul Mizil, dar îl omoară. La care eu: păi dacă e mai bun struțul. Nu m-am lăsat, am chemat gazda și era așa o chestie de lemn și a venit struțul pe acolo și m-am făcut că îi dau pâine și i-am dat una în cap. Tibane te-am răzbunat”, a încheiat Serghei.