Starletele și animalele lor neobișnuite, de la găini la maimuțe și canguri
- Emma Cristescu
- 24 august 2025, 06:56
În lumea showbiz-ului românesc, animalele de companie neobișnuite au devenit o modă printre vedete, care le aleg adesea pentru a-și exprima personalitatea excentrică sau pentru a atrage atenția. „Unii zic că nu înțeleg”, a declarat Iulia Albu, care a avut o găină ca animal de companie.
Animalele neobișnuite ale vedetelor
Iulia Albu, cunoscută pentru stilul său inconfundabil și atitudinea nonconformistă, a devenit faimoasă nu doar pentru ținutele sale, ci și pentru aparițiile sale alături de găina „Luța Chioara”. Aceasta a fost un companion fidel al stilistei, care o aducea frecvent în platourile de televiziune, stârnind atât admirație, cât și controverse.
„Unii zic că nu înțeleg rolul găinușei cu care îți faci uneori apariția, alții cred că pasărea e chinuită… Cum comentezi? Ai fost sunată vreodată de cei de la Protecția animalelor? Nu m-am gândit la asta.
Oare puii din galantare ce părere au despre acest subiect? Nu este nimic greșit în a nu înțelege. Este profund greșit însă să blamezi argumentându-ți propria incapacitate.”
Cu toate acestea, în urma unor evenimente nefericite, „Luța Chioara” a murit . Iulia Albu a ales să o înlocuiască cu o nutrie, continuându-și tradiția de a-și însoți aparițiile cu un animal de companie neobișnuit.
Într-un video postat pe Facebook, Iulia a spus: „Am fost blamată și considerată stranie, dar atât s-a putut.”
Viorica de la Clejani și maimuța „Lio”
Viorica de la Clejani, cunoscută pentru muzica sa lăutărească și stilul de viață extravagant, a fost surprinsă în compania unei maimuțe capucin, pe care o numește „Lio”. Aceasta a devenit un membru de bază al familiei Clejani și a fost adesea prezentată în postările de pe rețelele sociale ale Vioricăi și ale soțului său, Ioniță.
Theo Rose și pisica fără blană
Cântăreața Theo Rose a devenit cunoscută nu doar pentru talentul său, ci și pentru pisica sa fără blană, din rasa Sphynx, pe care o numește „Sushi”. Această rasă este cunoscută pentru aspectul său unic și pentru personalitatea sa jucăușă. Theo a împărtășit pe rețelele sociale momente din viața alături de Sushi, arătând cât de mult înseamnă acest companion pentru ea și familia sa.
Cangurul lui Nuțu Cămătaru
Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, este un nume binecunoscut în lumea interlopă, dar și în cea a iubitorilor de animale exotice. Pe lângă cangurul alb care a făcut senzație pe străzile din București, Cămătaru deține o adevărată grădină zoologică privată în curtea casei sale din Ferentari.
Printre animalele sale se numără păuni, maimuțe, găini, o cămilă, lame, căprioare ciute, struți și mai mulți cai.
În februarie 2025, un pui de cangur alb a fost surprins pe străzile din Sectorul 5, stârnind panică printre trecători. Autoritățile au stabilit că animalul aparținea lui Cămătaru și a reușit să evadeze în timpul curățeniei țarcului său .
