Monden Ce l-a chinuit cel mai tare pe Serghei în Asia Express







Serghei Mizil a avut parte de o adevărată provocară la Asia Express. Pe lângă toate provocările, omul de afaceri a avut una inedită.

Chinul suprem pentru Serghei a fost dușul. Asta pentru că în anumite locații acesta lipsea cu desvârșire și atunci trebuia improvizat. Doar că eroul nu era neapărat acomodat cu genul acesta de situație. Abia după ce l-a învățat un localnic cum se face a reușit să spele și el. ”Cum să te speli numai cu apă rece.

Pentru mine a fost un chin că nu știam să mă spăl cu deasupra țevii, cu găletușa. Și eu dădeam cu apă și până veneam cu săpunul se usca. E căldură acolo. Eu mă dădeam pe tot corpul și când ajungeam jos eram uscat.

Și m-a învățat un băștinaș dai cu apă cu săpun, din bucăți. Eu cu partenera mea am mai cochetat și cu alte lucruri”, a explicat omul de afaceri.

Pe de altă parte, acesta a mai povestit că el nu a avut nicio problemă cu nimeni. În sensul în care nu a existat nicio tensiune cu nicio altă echipă. ”Cu o bună parte din echipă ne știam de aici, și ne legau anumite obiceiuri din moși strămoși.

Eu n-am avut nicio tensiune, ce tensiune să am? Păi ce mă băga în priză? Ce să fac? Și aici am făcut tensiune, dar oricum am plecat și cu pastile după mine. Eu nu am avut cu nimeni nimic”, a mai spus el.

Serghei Mizil a participat la Asia Express alături de Mara Bănică, care îi este prietenă de foarte mulți ani. De altfel el a fost cel mai vârstnic concurent, dar s-a descurcat de minune. Concurenții au avut de înfruntat un drum destul de complicat care le-a pus la încercare toate calitățile.