Serghei Mizil, nostalgii din comunism la Asia Express: Țara care l-a impresionat







Serghei Mizil a povestit primele impresii legat de emisiunea la care a participat alături de Mara Bănică și a ”dat din casă”. Acesta și-a spus părerea despre restul concurenților, dar și despre locurile prin care a fost.

Serghei Mizil declară Vitenamul spectaculos

Omul de afaceri spune că experința de la Asia Express a fost iluminantă pentru el că și-a dat seama de caracaterele oamenilor. ”Am venit, am mers, am înfrânt și ne-am întors și am plecat. Trebuie să vă spun câteva cuvinte, dar nu pot să spun mult. O experiență frumoasă, reușită, mi-am dat seama de caracterele oamenilor. Toată brigada a fost o brigadă extraordinară de haioasă și simpatică și fetele și băieții. Toată lumea.

Nu a fost niciunul, cu care să am un șucăr cu, dimpotrivă am fost unul dintre cei mai iubiți oameni din acest concurs. Echipa foarte mișto, oamenii care lucrează foarte, foarte mișto. Am văzut lucruri pe care altfel nu aveam cum se le văd în viața mea. Spectaculos nu credeam că o țară poate să ajungă în 10 ani în asemenea dezvoltare. Cea mai bună metodă capitalismul comunist. Acolo poți să faci ce poți la noi, dar nu poți să ciordești, guvernanți nu pot să ciordească. Și atunci toți banii sunt investiți în infrastructură, în magazine. Nici nu vă gândiți la Vietnam, e mult peste Europa”, a spus acesta.

”O vagabonțeală”

Cât despre informația legată de sprițul cu Gabi Tamas, acesta a clasificat-o drept minciună. ”Eu cu Gabi Tamaș nu am stat la șpriț, este o minciună, o vagabonțeală. Cum să se bea până la 5, când eu nu eram cu el în echipă. Nici nu aveam cum să fac asta. Nici nu stăteam împreună. Nu ne vedeam în oraș că nu știam fiecare unde doarme”, a mai spus Serghei. Gabi Tamaș a făcut echipa cu Dan Alexa, alături de care a înfruntat toate provocările din emisiune.