Monden Toți câștigătorii Asia Express din România, de la primul sezon până acum







„Asia Express” a devenit, începând cu 2018, unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România. Emisiunea difuzată de Antena 1 și produsă după formatul internațional „Asia Express – The Asian Road Trip” a adus în fața telespectatorilor perechi de vedete puse să parcurgă mii de kilometri prin țări exotice, cu resurse limitate și misiuni imprevizibile.

Miza a fost mereu uriașă: marele premiu de 30.000 de euro, dar și experiența unică a unei călătorii care le-a testat rezistența fizică, psihică și relațiile personale. De-a lungul anilor, mai multe echipe s-au impus în finală, fiecare lăsându-și amprenta asupra show-ului și rămânând în memoria fanilor.

Primul sezon „Asia Express” a fost câștigat de Raluka și Ana Baniciu. Cele două au cucerit publicul prin energie, umor și modul în care au reușit să depășească obstacolele. Relația lor de prietenie s-a consolidat în timpul cursei.

În 2019, „Asia Express” a revenit cu un sezon intens pe „Drumul Elefantului”, desfășurat în Sri Lanka și India. Câștigători au fost CRBL și Oase, o echipă surpriză pentru mulți. Prietenia lor și rezistența fizică i-au ajutat să ajungă până în finală și să câștige.

Victoria lor a fost urmată însă de controverse, relația dintre cei doi având ulterior sincope, dar pentru public au rămas echipa care a demonstrat că ambiția și determinarea pot învinge orice obstacol.

În 2020, aventura s-a mutat pe „Drumul Comorilor”, în Filipine și Taiwan. Câștigători au fost Răzvan Fodor și Sorin Bontea.

Cei doi au fost o echipă puternică. În timpul concursului, bucătarul și actorul au făcut multe gafe, dar nu și-au pierdut calmul. Aceștia au fost foarte apreciați de colegii lor. Telespectatorii au spus că a fost cel mai reușit sezon și că cei doi meritau din plin să câștige marele premiu.

Sezonul difuzat în 2021 și filmat pe „Drumul Împăraților” (Turcia, Georgia, Iordania și Israel), a adus o altă mare surpriză: Mihai și Elwira Petre au câștigat marele premiu. Cei doi au impresionat prin strategia lor calmă, prin respectul reciproc și prin modul în care au reușit să rămână echilibrați chiar și în cele mai dificile misiuni.

Victoria lor a fost primită cu aplauze, fiind percepută drept o demonstrație că familia unită poate învinge orice provocare.

Sezonul filmat pe „Drumul Aurului” i-a adus în prim-plan pe Cătălin Bordea și Nelu Cortea, doi comedianți care au cucerit publicul prin naturalețea și umorul lor. Ei au demonstrat că, deși nu păreau la prima vedere cei mai rezistenți concurenți, au avut determinarea și inteligența de a trece peste toate barierele.

Victoria lor a fost aplaudată de telespectatori și a confirmat că Asia Express poate scoate campioni din cele mai neașteptate echipe.

Cel mai recent sezon a avut loc în 2024, iar câștigători au fost Nicolai Tand și Sorin Brotnei. Cei doi au demonstrat că vârsta nu este un impediment în fața provocărilor și au reușit să câștige marele premiu de 30.000 de euro.

Finala a fost una plină de emoție, iar publicul a fost încântat să vadă doi concurenți mai în vârstă învingând tineretul.

De la lansarea în România și până acum, „Asia Express” a oferit nu doar câștigători, ci și povești memorabile, momente emoționante și lecții despre prietenie, rezistență și adaptare. Fiecare echipă care a trecut prin show a rămas cu o experiență de neuitat, iar publicul a primit un spectacol intens, în care adrenalina și emoțiile au mers mână în mână.

Antena 1 a anunțat deja că un nou sezon al „Asia Express” va începe în luna septembrie, promițând noi trasee spectaculoase, noi provocări și povești care vor captiva din nou publicul.