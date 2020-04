„Vă aştept de foarte mult timp, pentru că Asia Express 3 a fost câştigată… de voi”, le-a spus Gina Pistol lui Răzvan Fodor şi lui Sorin Bontea.

„Nu ai cum aşa ceva. Am rămas cumva uimit şi spuneam ca prostul. Am vrut să plec demult acasă şi să mă predau. Nu ştiam ce caut eu aici şi uite, am câştigat.

Asia Express m-a învăţat un lucru, există o a doua zi. Dacă cineva vrea să înţeleagă ce am zis eu acum, să se uite la sezonul 3, Asia Express”, a spus Bontea.

„Nu ştiu, nu ştiu ce să zic. Sare ăsta (n.r Bontea) pe mine, am căzut pe jos”, a completat Fodor.

Finala a arătat o luptă strânsă, însă cele două echipe au mărturisit că în realitate a fost vorba de un decalaj dee 20-30 de minute.

Răzvan Fodor şi-a asumat un risc imens atunci când a participat la „Asia Express”, împreună cu prietenul său Sorin Bontea.

Răzvan Fodor, 44 de ani, suferă de atsm. Irina Fodor, soția acestuia, a mărturisit că a fost înspăimântată de gândul că în aventura lui din Asia, actorului ar putea să i se agraveze boală sau să sufere o criză de astm.

Răzvan Fodor a trecut prin momentele dificile: a trebuit să facă un efort fizic de neimaginat, să urce, să alerge, totul pe o căldură infernală. Fostul prezentator a dorit să știe că o echipă medicală poate ajunge la el în cel mai scurt timp posibil, ceea ce s-a şi întâmplat.

„Mi s-a garantat că afecțiunea mea va fi ținută sub control. Aveam un medic care ar fi ajuns la noi în maximum o jumătate de oră, indiferent unde eram. Mi s-a dat o injecție cu adrenalină pe care o aveam tot timpul la mine. Mai aveam în bagaj, două pufuri, alte medicamente și un spray pe care-l ținea Sorin la el”, a declarat Răzvan Fodor.

„Dacă intram într-o piață cu flori trebuia să am grijă să-mi dau cu spray, dacă intram în praf, îmi doream să mi se spună dinainte dacă era o probă care implica praf, pentru a-mi lua medicamentele din timp. Am ținut-o sub control (n. r.: boala), dar m-a ajutat faptul că știam că am la mine injecția aceea cu adrenalină, pe care o am și acum cu mine”, a mai dezvăluit, Răzvan Fodor, înainte de marea finală, potrivit romaniatv.net.