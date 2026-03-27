Cu ce se compară Raluca Bădulescu. Nimeni nu s-ar fi gândit

Raluca Bădulescu a făcut un adevărat show când a fost invitată să deguste farfuriile Chefilor de la Antena 1. Practic deliciul degustării a fost întreaga discuție pe care aceasta a purtat-o cu prezentatoarea și mai puțin conținutul farfuriilor.

Celebra stilistă a fost invitată să deguste mai multe farfurii. Desigur că i-a fost greu să mimeze vreo reacție, fapt recunoscut înainte de a intra în platou.

”Eu sunt subtilă ca o drujbă eu nu știu cum e să fii neutru. Adică să faci pokerface-uri din alea. Păi dacă știam să fac pokerface jucam poker. Mai bine tac, că dacă zic o stric”, a spus Raluca Bădulescu.

Chefii s-au străduit să prepare numai bunătăți. Plaitingul a fost unul pe măsura unui restaurant de lux. Așa că Raluca Bădulescu a găsit și denumiri mai aproape de cultura dâmbovițeană. ”Așa arată o musaca de modă modernă? Este superbă musacaua asta de modă modernă, mă refer la plaiting.

E bun îți dai seama. Ce-or fi zis oamenii ăia? A făcut ca toate alea în Asia că voia lux și când am adus-o la lux la barosăneală și mâncăruri alese, uite-o pe țărancă cum vrea șnițel”, a mai comentat vedeta.

Iar mai departe, în farfurii, lucrurile s-au complicat. Mai exact a primit morcovi în diferite forme și texturi. ”Cum adică morcovul e fondant? Adică e bomboană? Adică ce e aia? Sunt pe vechi rău de tot, păcat de mine. S-a dus dracu plaitingul, am nenorocit situația. Încep să înțeleg cu fine diningul.

De unde au apărut în viața omenească morcovii mov? Mă, nu sunt mă, portocalii? Încă din desenele animate pe care le vedeam când eram mică morcovii au fost portocalii”, a mai comentat Raluca Bădulescu. Cei patru chefi au recunoscut că ar fi putut să stea toată seara acolo să le comenteze mâncarea pentru că s-ar fi distrat copios.