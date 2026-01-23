Monden

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, concediate de la Antena 1. Survivor: Povești din Junglă, scoasă din grilă

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, concediate de la Antena 1. Survivor: Povești din Junglă, scoasă din grilăSursă foto: Captură video
Emisiunea Survivor: Povești din Junglă, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, va fi scoasă din grila Antena 1, după ce a înregistrat audiențe mult sub așteptări. Show-ul nu a reușit să atragă publicul, iar postul de televiziune a decis să îl înlocuiască cu emisiunea lui Nea Marin, potrivit unei postări făcute de pagina Viperele Vesele.

Survivor: Povești din Junglă, retras definitiv din grilă

Emisiunea Survivor: Povești din Junglă se închide definitiv, ultima ediție urmând să fie difuzată vineri, 23 ianuarie. Anunțul privind scoaterea producției din grila Antena 1 a fost făcut pe Instagram de pagina Viperele Vesele.

Show-ul prezentat de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor postului. Audiențele slabe înregistrate pe parcursul difuzării i-au determinat pe șefi să renunțe la această producție.

Survivor: Povești din Junglă, oprit din cauza audiențelor slabe

Viperele Vesele au anunțat pe Instagram că Survivor: Povești din Junglă se încheie definitiv vineri, odată cu difuzarea ultimei ediții. Potrivit sursei citate, producția nu a reușit să performeze în grilă, înregistrând cifre de audiență foarte scăzute în comparație cu alte programe.

Survivor România

Survivor România. Sursa foto: Captură video Facebook

În același mesaj, Viperele Vesele susțin că unul dintre motivele eșecului ar fi fost mutarea Simonei Darmon de la Survivor la Survivor: Povești din Junglă. Aceștia afirmă că schimbarea nu a fost una inspirată și că a contribuit la rezultatele slabe ale emisiunii.

Critici dure la adresa emisiunii

Viperele Vesele au afirmat că Survivor: Povești din Junglă a fost „un eșec de concept” încă de la lansare și că formatul a fost îngropat prematur. Comunitatea a ironizat și finalul emisiunii, punând sub semnul întrebării interesul publicului pentru ultima ediție, comparativ cu cel al echipei de producție.

În mesajul publicat, acestea au subliniat că lipsa publicului și a unei idei coerente a dus la eșecul producției prezentate de Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan. Potrivit sursei, emisiunea va fi înlocuită în grila postului cu Poftiți la Nea Marin.

3
1
2 comentarii

  1. Cristiano70 spune:
    23 ianuarie 2026 la 17:53

    Ce bine ca am scăpat de baragladinele astea...

  2. Vanatorul/d.c. spune:
    23 ianuarie 2026 la 19:14

    ”Emisiunea Survivor: Povești din Junglă, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, va fi scoasă din grila Antena 1, după ce a înregistrat audiențe mult sub așteptări. Show-ul nu a reușit să atragă publicul”

    Cum? Parasutele expirate nu mai atrag publicul? Incredibil! Unde au disparut gerentofilii libidinosi ai patriei? Parlamentui ar trebui sa faca o comisie, sa vada daca nu cumva e mana lui Reghe in conspiratia asta!
    Aleluia!

