Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, concediate de la Antena 1. Survivor: Povești din Junglă, scoasă din grilă

Emisiunea Survivor: Povești din Junglă, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, va fi scoasă din grila Antena 1, după ce a înregistrat audiențe mult sub așteptări. Show-ul nu a reușit să atragă publicul, iar postul de televiziune a decis să îl înlocuiască cu emisiunea lui Nea Marin, potrivit unei postări făcute de pagina Viperele Vesele.

Emisiunea Survivor: Povești din Junglă se închide definitiv, ultima ediție urmând să fie difuzată vineri, 23 ianuarie. Anunțul privind scoaterea producției din grila Antena 1 a fost făcut pe Instagram de pagina Viperele Vesele.

Show-ul prezentat de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor postului. Audiențele slabe înregistrate pe parcursul difuzării i-au determinat pe șefi să renunțe la această producție.

Viperele Vesele au anunțat pe Instagram că Survivor: Povești din Junglă se încheie definitiv vineri, odată cu difuzarea ultimei ediții. Potrivit sursei citate, producția nu a reușit să performeze în grilă, înregistrând cifre de audiență foarte scăzute în comparație cu alte programe.

În același mesaj, Viperele Vesele susțin că unul dintre motivele eșecului ar fi fost mutarea Simonei Darmon de la Survivor la Survivor: Povești din Junglă. Aceștia afirmă că schimbarea nu a fost una inspirată și că a contribuit la rezultatele slabe ale emisiunii.

Viperele Vesele au afirmat că Survivor: Povești din Junglă a fost „un eșec de concept” încă de la lansare și că formatul a fost îngropat prematur. Comunitatea a ironizat și finalul emisiunii, punând sub semnul întrebării interesul publicului pentru ultima ediție, comparativ cu cel al echipei de producție.

În mesajul publicat, acestea au subliniat că lipsa publicului și a unei idei coerente a dus la eșecul producției prezentate de Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan. Potrivit sursei, emisiunea va fi înlocuită în grila postului cu Poftiți la Nea Marin.