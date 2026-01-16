Reacțiile negative ale publicului, în spatele concedierii lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea care i-a definit cariera la Pro TV. Conducerea postului a decis retragerea „La Măruță” din grilă, după tensiuni acumulate în timp între prezentator, echipa sa și managementul postului, potrivit surselor Cancan.

Conducerea Pro TV a monitorizat atent reacțiile din social media la postările legate de „La Măruță”, inclusiv pe YouTube. Sursele susțin că aproximativ 70% dintre comentarii aveau un ton negativ, vizând atât prezentatorul Cătălin Măruță, cât și ceea ce publicul percepea drept „familia Măruță”.

Comentariile arătau o saturație a audienței față de prezența constantă a lui Cătălin Măruță și a soției sale, Andra, percepută de o parte a publicului ca fiind „peste tot” în universul Pro TV. Problema era amplificată de faptul că „fața” emisiunii a rămas exclusiv Cătălin Măruță, fără diversificarea rolurilor din platou.

Sursele vorbesc despre o fisură majoră în interiorul echipei, alimentată de modul în care era gestionată emisiunea. Nicio altă persoană din echipă nu beneficia de rubrici proprii, iar aparițiile pe ecran erau controlate strict de prezentator.

Comparativ cu alte formate de succes, precum „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde mai mulți membri ai echipei au rubrici și vizibilitate constantă, „La Măruță” a funcționat după un model centralizat, în care doar Cătălin Măruță avea privilegiul de a fi luat în cadru de camere, împiedicând astfel formarea unor noi figuri pentru Pro TV.

Potrivit surselor, o parte dintre membrii echipei ar fi discutat cu conducerea Pro TV pentru a rămâne în trust și a fi redistribuiți către alte proiecte sau formate. Această opțiune nu ar fi fost disponibilă pentru Cătălin Măruță, a cărui situație a fost considerată definitivă.

Diferența de tratament reflectă, spun sursele, că problema nu a vizat doar formatul emisiunii, ci și modul de funcționare al brandului Măruță în interiorul postului. Astfel, Pro TV nu ar fi dezvoltat o pepinieră de cadre, iar creșterea profesională a membrilor echipei era limitată.