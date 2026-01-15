Monden

Cătălin Măruță a dezvăluit ce reacția a avut Andra, după anunțul plecării sale de la Pro TV

Cătălin Măruță a dezvăluit ce reacția a avut Andra, după anunțul plecării sale de la Pro TVAndra și Cătălin Măruță. Sursa foto: Facebook/Cătălin Măruță
Cătălin Măruță, care recent a anunțat că va pleca de la Pro TV, a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu soția sa, Andra, dar și despre cum a primit cântăreața vestea. „Noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem”, a spus acesta, pentru Cancan.

Plecarea lui Măruță a stârnit mai multe reacții pe rețelele de socializare

După ce Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea de la Pro TV, au apărut numeroase reacții în spațiul public. Au fost vehiculate scenarii și speculații potrivit cărora decizia ar fi aparținut conducerii trustului, din cauza audiențelor scăzute sau al schimbărilor de strategie.

Cu toate acestea, prezentatorul TV le-a transmis fanilor, într-un mesaj publicat pe Facebook, că decizia i-a aparținut și a fost luată „cu inima”.

„Vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu că la 40 de ani vreau să mă pensionez. și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta). Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Cum a reacționat Andra la aflarea veștii

Andra și Cătălin Măruță sunt împreună de 20 de ani și căsătoriți de 18 ani. Pe lângă afacerile de familie și alte proiecte comune, cei doi au fost și colegi la Pro TV. Cu un rol important în viața prezentatorului, Andra nu a fost luată prin surprindere de închiderea emisiunii „La Măruță”.

„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a spus acesta, pentru Cancan.

Măruță rămâne prezent în mediul online

Deși emisiunea de la Pro TV se încheie, Măruță rămâne prezent în mediul online. Prezentatorul realizează un podcast care îi poartă numele și derulează mai multe proiecte online, unde își continuă activitatea.

În plus, familia Măruță s-a remarcat și în cinematografie, după ce fiica lor a obținut rolul principal în filmele „Tati Part Time” și „Tati Full Time”, producții care au avut un succes neașteptat în cinematografe.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    15 ianuarie 2026 la 21:46

Proiecte speciale