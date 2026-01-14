Varianta surpriză pentru înlocuitorul lui Cătălin Măruță. Bursa pariurilor

Speculațiile din mediul media au fost confirmate oficial după ce Cătălin Măruță a anunțat că emisiunea „La Măruță” se apropie de final și că relația profesională cu PRO TV se încheie. Realizatorul a explicat că despărțirea de postul care l-a consacrat reprezintă un pas firesc într-o etapă nouă a carierei sale, marcată deja de proiecte multiple și contracte de imagine.

Anunțul a fost făcut chiar în cadrul emisiunii pe care o moderează, într-un mesaj amplu adresat telespectatorilor, colegilor și invitaților care au contribuit, de-a lungul anilor, la succesul formatului.

Cătălin Măruță a explicat că emisiunea „La Măruță” a debutat pe 22 octombrie 2007 și a traversat mai multe etape de creștere și maturizare. Prezentatorul a subliniat că emisiunea a evoluat odată cu echipa și cu publicul, trecând prin momente de succes, dar și prin controverse.

„Emisiunea se apropie de final. Am început pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Am învățat de la voi și de la invitați câte ceva. Ne-am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani. Nu știu ce credeți voi și nici nu vreau să pară laudă. Dar nu este greu să faci o emisiune live de luni până vineri. Suntem mari și mândri, dacă am reușit să vă facem să vă mândriți cu campionii noștri, să vă bucurați, poate v-am emoționat cu o poveste de viață. Am reușit împreună și vă mulțumim!”, a declarat Cătălin Măruță.

Acesta a precizat că decizia de a încheia emisiunea vine într-un moment simbolic, după atingerea majoratului editorial al formatului.

În același mesaj, realizatorul a anunțat data exactă la care va fi difuzată ultima ediție a emisiunii. „La 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol. Vom încheia pe 6 februarie. Am fost împreună de 9.600.000 de minute. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. În aceste zile care ne-au mai rămas vor scoate tot ce este mai bun din fiecare poveste”, a transmis Măruță.

Prezentatorul a mulțumit telespectatorilor care au urmărit constant emisiunea, celor care au interacționat cu echipa prin mesaje și invitaților care au contribuit la conținutul editorial al programului.

După anunțul oficial, în spațiul public au apărut mai multe ipoteze privind modul în care PRO TV va gestiona tronsonul orar rămas liber. Una dintre variantele vehiculate este introducerea unor telenovele în intervalul ocupat până acum de emisiunea „La Măruță”.

O altă speculație intens discutată vizează posibilitatea ca Gabriela Cristea, fostă vedetă a Kanal D, să se alăture trustului PRO și să modereze o emisiune destinată publicului feminin. Până în acest moment, postul TV nu a făcut anunțuri oficiale privind o eventuală nouă producție sau o colaborare confirmată.

Gabriela Cristea este căsătorită cu Tavi Clonda și are două fiice. Vedeta a declarat recent că decizia de a se retrage temporar din televiziune a fost influențată de dorința de a petrece mai mult timp alături de copii. Această declarație a alimentat speculațiile privind o eventuală revenire într-un format adaptat unui program mai flexibil.

În lipsa unor informații oficiale, ipoteza rămâne la nivel de zvon, fără confirmare din partea PRO TV sau a Gabrielei Cristea.

În paralel cu activitatea din televiziune, Cătălin Măruță este implicat în mai multe proiecte comerciale și media. Acesta are contracte de imagine și moderează un podcast cu vizibilitate ridicată, care i-a consolidat prezența în zona digitală.

Despărțirea de PRO TV nu este prezentată de realizator ca un final de carieră, ci ca o tranziție către alte forme de conținut și comunicare, adaptate noilor tendințe din media.

Încheierea emisiunii „La Măruță” după aproape două decenii marchează finalul unuia dintre cele mai longevive formate de divertisment din grila PRO TV. Emisiunea a traversat mai multe etape ale televiziunii românești și a rămas constant prezentă în viața publicului.