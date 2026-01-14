Ciutacu, scenariu despre eliminarea lui Măruță de la Pro Tv

Victor Ciutacu a comentat pe Facebook plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, exprimând critici dure la adresa felului în care publicul percepe schimbările din televiziune. El a numit „dezgustătoare” satisfacția din social media pentru dispariția unor emisiuni și a unor prezentatori care, în opinia sa, lasă urme reale în industrie.

„Dacă nu vă plac Capatos sau Măruță, nu vă uitați. Televiziunea are un ciclu de viață, ca orice produs, și nu poate fi veșnică”, a scris Ciutacu.

Prezentatorul a subliniat și impactul tehnologiei asupra mass-media, atrăgând atenția că inteligența artificială exploatează „prostia naturală” a oamenilor.

Într-o postare însoțită de o imagine generată cu AI, Ciutacu a explicat că, deși toți cei din media trec printr-un ciclu profesional, publicul uneori se raportează la televiziune ca și cum ar fi eternă, ignorând realitatea financiară și efemeritatea posturilor și emisiunilor.

Dan Negru și Florin Călinescu au adăugat și ei critici la adresa Pro TV. Negru a contestat strategia postului de a pune seriale în aceeași perioadă cu emisiuni consacrate, considerând această decizie o revenire la epoca reluărilor economice, în timp ce Călinescu a atras atenția asupra lipsei de apreciere pentru vechii angajați și prezentatori cu experiență.

În replică, CEO-ul Pro TV, Aleksandras Cesnavicius, a confirmat despărțirea de Măruță și a subliniat că schimbarea face parte dintr-o transformare mai amplă a conținutului postului. „«La Măruță» a fost un format unic și o parte importantă din istoria Pro TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor”, a declarat Cesnavicius.

Emisiunea „La Măruță” a debutat acum 18 ani, după ce prezentatorul a plecat de la TVR, și a marcat o perioadă de succes în televiziunea de divertisment românească. În ultimii ani însă, audiențele au scăzut, iar mutarea a devenit inevitabilă, marcând o nouă etapă în strategia Pro TV.