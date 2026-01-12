Monden Breaking news

Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV după 18 ani. Postul TV anunță încheierea formatului La Măruță

Cătălin Măruță. Sursă foto: Facebook
Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV după 18 ani și odată cu el, emisiunea prezentatăde acesta, La Măruță, una dintre cele mai longevive producții din grila Pro TV, va ieși din emisie, decizia fiind parte a unei strategii mai ample de adaptare la noile obiceiuri de consum media, anunță postul TV. Reprezentanții postului anunță o reconfigurare a conținutului, menită să răspundă atât publicului tradițional de televiziune, cât și celui orientat spre mediul digital, într-o piață aflată într-o transformare accelerată.

Cătălin Măruță, final de etapă după 18 ani de emisie

După aproape două decenii pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” își încheie parcursul la PRO TV. Show-ul a devenit, de-a lungul anilor, un reper al divertismentului de după-amiază, reunind povești personale, interviuri cu personalități publice și momente cu impact emoțional. Pentru realizatorul și prezentatorul său, Cătălin Măruță, închiderea acestui capitol vine la pachet cu recunoștință, dar și cu dorința de a explora direcții noi.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

Echipa emisiunii La Măruță

Echipa emisiunii La Măruță. Sursă foto: Facebook

Strategia PRO TV și transformarea conținutului

Decizia de a opri difuzarea emisiunii se înscrie într-un proces mai larg de regândire a portofoliului editorial al postului. Conducerea PRO TV subliniază că nu este vorba despre o ruptură, ci despre o evoluție firească, adaptată contextului actual al industriei media.

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Ce urmează pentru echipă și pentru public

În paralel cu încheierea emisiunii, compania analizează opțiuni interne pentru echipa de producție, cu obiectivul de a valorifica experiența acumulată în alte proiecte din cadrul postului. Accentul va fi pus pe dezvoltarea de formate noi și pe consolidarea prezenței digitale, în linie cu noile tendințe de consum.

Pentru public, dispariția emisiunii marchează finalul unei epoci televizate, dar și începutul unei etape în care conținutul se va muta tot mai mult spre platformele online. PRO TV transmite că va continua să investească în proiecte relevante, adaptate unei audiențe aflate în continuă schimbare.

Proiecte speciale