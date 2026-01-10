Survivor la Antena 1 și Las Fierbinți la Pro TV. La ce s-au uitat românii vineri seară

Noua ediție a emisiunii „Survivor” a debutat vineri seară pe Antena 1 cu rezultate solide de audiență, impunându-se pe primul loc în clasamentele TV, potrivit datelor analizate de Pagina de Media. Reality-show-ul, prezentat în acest sezon de Adi Vasile, a fost principala alegere a telespectatorilor pe intervalul de difuzare, atât la nivel național, cât și în mediul urban și pe publicul comercial.

Premiera a atras interesul publicului încă din primele minute, competiția din Republica Dominicană, unde se află nume cunoscute precum Cristi Borceanu, Gabriel Tamaș și Călin Donca, reușind să se detașeze de oferta concurenței directe.

În momentul de vârf al serii, în jurul orei 23:03, aproximativ 1,5 milioane de români urmăreau simultan emisiunea, un indicator clar al impactului pe care formatul îl are în continuare asupra publicului.

Pe durata difuzării, Antena 1 a fost lider detașat la nivel național, cu o medie de aproape 1,3 milioane de telespectatori pe minut. Diferența față de Pro TV, clasat pe locul al doilea, a fost de aproximativ 200.000 de telespectatori. Postul din Pache Protopopescu a mizat în acea seară pe episoade din „Las Fierbinți”, urmate de un film de acțiune, în timp ce Kanal D și Happy Channel au venit cu seriale turcești, care au completat topul preferințelor.

În mediul urban, „Survivor” și-a păstrat poziția de lider, cu o medie de aproape 700.000 de telespectatori pe minut. Și aici, Antena 1 a depășit Pro TV cu aproximativ 150.000 de persoane, în timp ce Kanal D a ocupat poziția a treia. România TV a fost o opțiune secundară pentru publicul de la orașe, însă la o distanță considerabilă față de primele trei posturi.

Pe segmentul comercial, considerat esențial pentru piața de publicitate (21–54 de ani, urban), competiția a fost mai strânsă, însă Antena 1 a rămas în frunte.

„Survivor” a fost urmărit de peste 300.000 de telespectatori din această categorie și a atins o cotă de piață de aproape 25%, ceea ce înseamnă că unul din patru telespectatori cu televizorul deschis a ales emisiunea. Pro TV s-a situat foarte aproape, diferența fiind de doar câteva zeci de mii de telespectatori.

Rezultatele confirmă faptul că „Survivor” rămâne unul dintre cele mai puternice formate de divertisment din grila Antenei 1, capabil să domine seara de vineri și să atragă un public numeros încă de la prima ediție a noului sezon.