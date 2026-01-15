Paris Hilton vorbește deschis despre abuzurile pe care le-a îndurat

Paris Hilton a vorbit deschis despre traumele suferite în adolescență, dezvăluind episoade de abuz fizic și psihic care au marcat-o. Vedeta a povestit că, în perioada în care se afla într-o instituție pentru tineri cu probleme de comportament, a fost supusă violenței, izolării forțate și unor tratamente degradante, notează Fox News.

Paris Hilton se află în centrul unui nou documentar intitulat „Infinite Icon: A Visual Memoir”, o producție care oferă o perspectivă intimă asupra vieții sale personale și profesionale. Filmul o urmărește pe vedetă,mamă a doi copii, în timp ce se pregătește pentru primul concert major din carieră, susținut la Hollywood Palladium, la scurt timp după lansarea albumului său din 2024, „Infinite Icon”.

Producția readuce în atenție și acuzațiile grave făcute public de Paris Hilton în 2020, când aceasta a vorbit despre abuzurile suferite în adolescență la Școala Provo Canyon din Utah. Vedeta a subliniat că nu va renunța la demersurile sale de a-i trage la răspundere pe cei vinovați și de a contribui la protejarea copiilor aflați în situații vulnerabile.

Paris Hilton a mai precizat că lupta sa este departe de a se fi încheiat. Ea afirmă că discută constant cu senatori și legislatori, atât în Statele Unite, cât și în Europa, pentru a promova schimbări legislative.

„Voi continua să lupt până când fiecare copil va fi în siguranță”, a transmis moștenitoarea lanțului de hoteluri Hilton.

În ultimii ani, Hilton a depus în repetate rânduri mărturie despre experiențele trăite la Provo Canyon School, unde a fost internată timp de 11 luni, la vârsta de 17 ani. A părăsit instituția în 1999, la scurt timp după ce a împlinit 18 ani.

De asemenea, Paris Hilton a declarat că a fost abuzată psihic și fizic, amintindu-și că personalul a bătut-o, a obligat-o să ia pastile, a supravegheat-o la duș și a trimis-o la izolare dezbrăcată drept pedeapsă.

Prin organizația sa non-profit, Media Impact, Hilton a avut un rol activ în promovarea Legii federale „Stop Institutional Child Abuse Act”, dar și în adoptarea a 15 legi la nivel statal în SUA, menite să ofere o protecție sporită tinerilor din centrele rezidențiale.

Implicarea sa nu s-a oprit aici. În 2024, Paris Hilton a ajuns în Jamaica pentru a sprijini șapte adolescenți americani retrași dintr-un program destinat „tinerilor cu probleme”, acuzat de tratamente abuzive. „Este încă mult de muncă”, a declarat Hilton, subliniind că intenționează să își folosească în continuare vocea pentru a-i încuraja pe alții să își spună poveștile.

„La început este extrem de greu, dar procesul poate deveni vindecător. Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit lumii, inclusiv prin acest documentar”, a explicat Hilton.

Într-o reacție din 2020, Provo Canyon School (PCS) a transmis pentru Fox News Digital că instituția, deschisă inițial în 1971, a fost vândută în august 2000 și că actuala conducere nu poate comenta experiențele elevilor de dinainte de această dată.

Reprezentanții școlii au subliniat totodată că unitatea funcționează ca un centru de tratament psihiatric rezidențial pentru copii și adolescenți între opt și 18 ani și că nu tolerează nicio formă de abuz, susținând că orice suspiciune este raportată imediat autorităților competente.

În aceeași perioadă, Fox News Digital a publicat mărturiile a șase foști elevi și ale unui fost angajat al internatului, care au confirmat acuzațiile făcute de Hilton.

Paris Hilton a dezvăluit că momentul decisiv a venit în timpul lucrului la documentarul său „This Is Paris”, când a aflat că rețeaua instituțiilor pentru adolescenți considerați „problematici” s-a transformat într-o industrie de aproximativ 23 de miliarde de dolari anual, în care ajung peste 150.000 de copii în fiecare an.

„Atunci am realizat că nu mai pot rămâne tăcută. Trebuia să-mi spun povestea, pentru că dacă nu o făceam eu, poate nu ar fi făcut-o nimeni”, a explicat Hilton.

Vedeta a mărturisit că nu știa la ce reacții să se aștepte din partea publicului, după dezvăluirile sale:

„Eram extrem de speriată și emoționată. Mult timp am încercat să afișez o viață perfectă, ca într-un basm, deși realitatea mea era cu totul alta. După ce mi-am spus povestea, a fost copleșitor să văd cum mii de oameni m-au contactat și mi-au mulțumit. Abia atunci s-au simțit și ei în siguranță să vorbească”, a spus Paris.

Schimbarea legislației și adoptarea unor proiecte de lege dedicate protecției tinerilor reprezintă, în viziunea ei, un proces de vindecare personală. „Pentru copilul care am fost, a fost terapeutic să devin eroina de care aveam nevoie atunci. Și să pot fi acea eroină și pentru alți copii aflați în situații similare”, a subliniat ea.

După lansarea documentarului „This Is Paris”, și alte personalități, printre care Paris Jackson și Kat Von D, au vorbit public despre experiențele lor în școli sau centre similare. În 2022, Hilton a continuat demersul prin producerea podcastului „Trapped in Treatment”, care a analizat și a scos la lumină practicile controversate ale așa-numitei „industrii a adolescenților cu probleme”.

În prezent, Paris Hilton susține Legea federală privind responsabilitatea pentru îngrijirea colectivă, un proiect conceput ca o veritabilă „declarație a drepturilor pentru tinerii din centrele de îngrijire, menită să îi protejeze de abuzuri, neglijență și constrângeri”.

Pentru Hilton, misiunea este departe de a se fi încheiat. Ea afirmă că rămâne concentrată pe protejarea copiilor vulnerabili de abuzul instituțional. „Vreau să continui această luptă și să salvez cât mai mulți copii de la experiențele prin care am trecut eu și mulți alții”, a declarat ea. Documentarul „Infinite Icon: A Visual Memoir” va avea premiera pe 30 ianuarie.