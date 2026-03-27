Orez cu legume după rețeta folosită de marii bucătari. Un prânz delicios pentru zilele de post

Dacă ești în căutarea unui preparat rapide, sănătoase și gustoase, orezul cu legume este alegerea ideală. Această rețetă de post este ușor de preparat, nutritivă și poate fi adaptată cu ingredientele pe care le ai la îndemână în cămară.

Ingrediente:

1 ceapă medie, tăiată mărunt

1 ardei gras, tăiat cubulețe

2-3 căței de usturoi

1 pahar de suc de roșii

1 cană de orez Basmati

50 g porumb congelat

50 g mazăre congelată

1 morcov, tăiat cubulețe sau fâșii subțiri

1 dovlecel mic, tăiat cubuleț

2 linguri ulei de măsline

Sare și piper după gust

1 cană apă

Opțional: pătrunjel proaspăt, coriandru sau oregano pentru aromă

Începe prin a încălzi uleiul de măsline într-o tigaie mare. Adaugă ceapa tăiată mărunt și călește-o la foc mic până devine translucidă.

Urmează ardeiul gras și morcovul, pe care le călești timp de câteva minute.

După ce legumele s-au înmuiat ușor, adaugă usturoiul mărunțit și condimentează cu sare și piper. Lasă-l să se călească timp de un minut, apoi toarnă sucul de roșii și amestecă bine.

Spală orezul Basmati sub jet de apă rece pentru a elimina amidonul, apoi adaugă-l în tigaie. Amestecă bine și completează cu dovlecelul, porumbul și mazărea.

Lasă preparatul să fiarbă timp de aproximativ 15 minute, până când orezul este pufos și legumele sunt fragede.

La final, poți adăuga verdeață proaspătă, precum pătrunjel sau coriandru, pentru un plus de aromă și prospețime. Acest orez cu legume se servește cald, ca fel principal sau ca garnitură lângă alte preparate de post.

Această rețetă de orez cu legume poate fi preparată nu doar cu orez Basmati, ci și cu orez cu bob rotund. Acesta absoarbe mai bine lichidul și condimentele, astfel că preparatul va fi ușor mai cremos.