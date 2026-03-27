Orez cu legume după rețeta folosită de marii bucătari. Un prânz delicios pentru zilele de post

Dacă ești în căutarea unui preparat rapide, sănătoase și gustoase, orezul cu legume este alegerea ideală. Această rețetă de post este ușor de preparat, nutritivă și poate fi adaptată cu ingredientele pe care le ai la îndemână în cămară.

Orez basmati cu legume. Preparatul poate fi pregătit și în afara postului

Ingrediente:

  • 1 ceapă medie, tăiată mărunt
  • 1 ardei gras, tăiat cubulețe
  • 2-3 căței de usturoi
  • 1 pahar de suc de roșii
  • 1 cană de orez Basmati
  • 50 g porumb congelat
  • 50 g mazăre congelată
  • 1 morcov, tăiat cubulețe sau fâșii subțiri
  • 1 dovlecel mic, tăiat cubuleț
  • 2 linguri ulei de măsline
  • Sare și piper după gust
  • 1 cană apă
  • Opțional: pătrunjel proaspăt, coriandru sau oregano pentru aromă

Începe prin a încălzi uleiul de măsline într-o tigaie mare. Adaugă ceapa tăiată mărunt și călește-o la foc mic până devine translucidă.

Urmează ardeiul gras și morcovul, pe care le călești timp de câteva minute.

Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
Pentagonul ar putea trimite alți 10.000 de soldați lângă Iran. Trump confirmă că CIA i-a spus că Mojtaba Khamenei e gay. Live text
Secretele folosite de bucătari

După ce legumele s-au înmuiat ușor, adaugă usturoiul mărunțit și condimentează cu sare și piper. Lasă-l să se călească timp de un minut, apoi toarnă sucul de roșii și amestecă bine.

Spală orezul Basmati sub jet de apă rece pentru a elimina amidonul, apoi adaugă-l în tigaie. Amestecă bine și completează cu dovlecelul, porumbul și mazărea.

Orez cu legume. Cea mai rapidă rețetă pentru zilele de post

Lasă preparatul să fiarbă timp de aproximativ 15 minute, până când orezul este pufos și legumele sunt fragede.

La final, poți adăuga verdeață proaspătă, precum pătrunjel sau coriandru, pentru un plus de aromă și prospețime. Acest orez cu legume se servește cald, ca fel principal sau ca garnitură lângă alte preparate de post.

Această rețetă de orez cu legume poate fi preparată nu doar cu orez Basmati, ci și cu orez cu bob rotund. Acesta absoarbe mai bine lichidul și condimentele, astfel că preparatul va fi ușor mai cremos.

12:09 - Sarah Ferguson, sub presiune în ancheta Epstein. Se cere audierea ei în Congresul SUA
12:03 - Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
11:54 - Pentagonul ar putea trimite alți 10.000 de soldați lângă Iran. Trump confirmă că CIA i-a spus că Mojtaba Khamenei e g...
11:53 - Inteligența artificială tinde să ofere sfaturi greșite pentru a îi flata pe utilizatori, potrivit unui nou studiu
11:50 - Apocalipsa după Georgescu. Avertismentul spionilor britanici
11:47 - Marco Rubio: Ucraina nu este războiul Americii, dar am contribuit mai mult ca oricine. E nemulțumit de lipsa de ajuto...

Înainte de spovedanie
Înainte de spovedanie
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE

