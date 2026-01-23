Veste proastă pentru fanii Survivor. Antena 1 a luat o decizie drastică

Emisiunea „Survivor: Povești din Junglă”, difuzată de Antena 1 și prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, se încheie din cauza audiențelor care au fost mult sub așteptări. Ultima ediție va fi difuzată vineri, 23 ianuarie 2026, iar în locul său postul va programa emisiunea „Poftiți la Nea Marin”, potrivit Viperele Vesele.

Administratorii paginii de Instagram Viperele Vesele au precizat că formatul nu a reușit să atragă suficienți telespectatori, chiar dacă a beneficiat de nume sonore și promovare intensă. Conform sursei, cifrele de audiență au fost atât de scăzute încât emisiunea părea să concureze mai degrabă cu televizorul oprit decât cu programele din grila Antenei 1.

Sursele citate menționează că unul dintre factorii care au afectat succesul emisiunii a fost mutarea Simonei Darmon de la Survivor România la Survivor: Povești din Junglă. Chiar dacă decizia trebuia să atragă fani, aceasta nu a reușit să genereze interesul publicului și nici nu a crescut audiențele.

Viperele Vesele au mai precizat că întreaga emisiune a fost considerată un eșec de concept încă de la început. Formatul nu a reușit să se diferențieze și nu a reușit să ofere o experiență captivantă pentru telespectatori. În plus, comentariile de pe rețelele sociale indică faptul că publicul nu a fost implicat și nu a simțit nicio conexiune cu show-ul, ceea ce a afectat semnificativ vizionările.

Administratorii paginii au folosit un ton ironic pentru a descrie finalul emisiunii: fără un public dedicat și fără o idee clară care să susțină formatul, Prodan și Bădulescu își încheie colaborarea cu Antena 1. Viperele Vesele au descris în mod simbolic emisiunea ca fiind „un proiect care nu s-a prăbușit spectaculos, ci pur și simplu nu a reușit să se ridice”.

În locul Survivor: Povești din Junglă, Antena 1 va difuza emisiunea „Poftiți la Nea Marin”, un show de divertisment diferit, considerat mai adaptat gustului publicului. Această decizie marchează o schimbare clară în grila postului, după ce formatul prezentat de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu nu a reușit să atragă telespectatori.