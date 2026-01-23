Monden

Veste proastă pentru fanii Survivor. Antena 1 a luat o decizie drastică

Comentează știrea
Veste proastă pentru fanii Survivor. Antena 1 a luat o decizie drasticăSurvivor. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Emisiunea „Survivor: Povești din Junglă”, difuzată de Antena 1 și prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, se încheie din cauza audiențelor care au fost mult sub așteptări. Ultima ediție va fi difuzată vineri, 23 ianuarie 2026, iar în locul său postul va programa emisiunea „Poftiți la Nea Marin”, potrivit Viperele Vesele.

Emisiunea „Survivor: Povești din Junglă” dispare

Administratorii paginii de Instagram Viperele Vesele au precizat că formatul nu a reușit să atragă suficienți telespectatori, chiar dacă a beneficiat de nume sonore și promovare intensă. Conform sursei, cifrele de audiență au fost atât de scăzute încât emisiunea părea să concureze mai degrabă cu televizorul oprit decât cu programele din grila Antenei 1.

Sursele citate menționează că unul dintre factorii care au afectat succesul emisiunii a fost mutarea Simonei Darmon de la Survivor România la Survivor: Povești din Junglă. Chiar dacă decizia trebuia să atragă fani, aceasta nu a reușit să genereze interesul publicului și nici nu a crescut audiențele.

Emisiunea, considerată un eșec

Viperele Vesele au mai precizat că întreaga emisiune a fost considerată un eșec de concept încă de la început. Formatul nu a reușit să se diferențieze și nu a reușit să ofere o experiență captivantă pentru telespectatori. În plus, comentariile de pe rețelele sociale indică faptul că publicul nu a fost implicat și nu a simțit nicio conexiune cu show-ul, ceea ce a afectat semnificativ vizionările.

Autostrada Sibiu – Pitești, finalizată înainte de termen. Șoferii vor traversa țara pe șosea de mare viteză
Autostrada Sibiu – Pitești, finalizată înainte de termen. Șoferii vor traversa țara pe șosea de mare viteză
Rinichi artificial portabil, o alternativă testată pentru dializa la domiciliu
Rinichi artificial portabil, o alternativă testată pentru dializa la domiciliu

Administratorii paginii au folosit un ton ironic pentru a descrie finalul emisiunii: fără un public dedicat și fără o idee clară care să susțină formatul, Prodan și Bădulescu își încheie colaborarea cu Antena 1. Viperele Vesele au descris în mod simbolic emisiunea ca fiind „un proiect care nu s-a prăbușit spectaculos, ci pur și simplu nu a reușit să se ridice”.

Ce emisiune îi va lua locul

În locul Survivor: Povești din Junglă, Antena 1 va difuza emisiunea „Poftiți la Nea Marin”, un show de divertisment diferit, considerat mai adaptat gustului publicului. Această decizie marchează o schimbare clară în grila postului, după ce formatul prezentat de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu nu a reușit să atragă telespectatori.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:48 - Autostrada Sibiu – Pitești, finalizată înainte de termen. Șoferii vor traversa țara pe șosea de mare viteză
14:43 - România, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028. Planul pentru organizarea lansărilor de carte, a...
14:37 - UE sprijină tribunalul care îi va trage la răspundere pe liderii ruși
14:29 - Rinichi artificial portabil, o alternativă testată pentru dializa la domiciliu
14:17 - Cătălin Moroșanu, sfaturi pentru părinți: Nu îi mai supra-protejați pe copii
14:11 - Crima din Timiș. Cei doi minori care au ucis băiatul de 15 ani, arestați preventiv

HAI România!

Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale