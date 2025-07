Monden Câștigătoarea „Chefi la Cutite”, performanță incredibilă la Institutul Escoffier







Florica Boboi, câștigătoarea show-ului „Chefi la Cuțite” din sezonul zece, a obținut cel mai mare punctaj acordat vreodată de prestigiosul Institut Gastronomic Escoffier și a devenit ambasadoarea oficială a acestuia. Totodată, se pregătește pentru un eveniment special, nunta fiicei sale.

Chefi la Cuțite, Florica Boboi la Institutul Escoffier

Florica Boboi a obținut cea mai mare realizare din cariera sa de până acum, devenind prima persoană din lume care primește nota 19 din 20 la evaluarea finală a faimosului Institut Gastronomic Escoffier din Franța. Distincția vine în urma unui parcurs marcat de eforturi considerabile, inclusiv deplasări frecvente între România și Franța și perioade lungi de muncă fără zile libere. Rezultatul a fost confirmat și de directorul institutului, Stéphane Oprea, care a subliniat că promoția din România a înregistrat rezultate record, cu Florica în frunte.

De la șefă de promoție, la ambasadoare Escoffier

Pe lângă performanța academică de care a dat dovadă atunci când a devenit șefă de promoție, Florica Boboi a fost desemnată ambasadoare a Institutului Gastronomic Escoffier, primind și eșarfa oficială a instituției.

„Am luat cea mai mare notă din lume la Institutul Gastronomic Escoffier Francez. Cu multă muncă și sacrificiu am reușit, dar știu că într-o zi voi ajunge unde îmi doresc. Sunt șì ambasadoare a Institutului Gastronomic Escoffier, am primit și o eșarfă Escoffier. Cei din familie s-au bucurat mult, am plâns de fericire” a declarat aceasta.

Eveniment important și sprijin din partea unei foste concurente „Chefi la Cuțite”

Pe plan personal, Florica Boboi se pregătește de un alt moment important, nunta fiicei sale unde va fi soacră mică, programată pentru 17 august. Cunoscuta cântăreață Carmen de la Sălciua va fi nașa de cununie, iar deserturile vor fi asigurate de Victorina, o fostă concurentă la „Chefi la Cuțite” și apropiată a Floricăi. „Victorina o să se ocupe de toate dulciurile. Abia aștept să-i trec pragul restaurantului”, a adăugat Florica, potrivit Informeria.