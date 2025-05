Monden Povestea lui Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite 2025. A avut o o soartă crudă







Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite 2025, a muncit ani întregi pentru a își face o carieră. El acrescut cu lipsuri, cu mama plecată departe și cu un frigider aproape gol. În copilărie, acesta mânca doar o felie de pâine feliată, mucegăită, cu muștar și ceapă.

Povestea de viață a lui Claudiu Gherguț

„Aș vrea să ajut copiii care aveau problemele pe care le-am avut eu când eram mic. Să-i ajut prin bucătărie să devină cineva și să uite de problemele de acasă, să aibă un viitor mai bun decât cum am trăit eu când eram mic. Îmi aduc aminte când eram acasă și mama era deja plecată în Italia. În perioada aceea nu aveam foarte mult de mâncare.

Singurele lucruri care erau în frigider erau un pic de muștar și o pâine feliată și un pic mucegăită. Aveam niște ceapă, sare, a fost singurul lucru pe care l-am mâncat în ziua aceea. A fost atât de marcant încât acum, câteodată, ca să-mi aduc aminte de unde am venit, mai ales când mă întorc în România, prima chestie pe care o mănânc e o felie de pâine cu muștar și ceapă”, a declarat Claudiu Gherguț, la Chefi la cuțite.

A bifat o premieră la Chefi la cuțite

Chiar dacă a avut o viață grea, Claudiu nu și-a pierdut speranța și și-a descoperit marea pasiune, bucătărie. În emisiunea „Chefi la cuțite”, el a bifat o premieră: a obținut toate cuțitele de aur de la cei patru jurați.

Cum a ajuns Claudiu Gherghuț la Chefi la cuțite

A ales să meargă mai departe în echipa chefului Orlando Zaharia și, în cele din urmă, a câștigat competiția și premiul în valoare de 30.000 de euro. Claudiu a declarat că „Chefi la cuțite” a fost primul concurs la care a participat.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie”, a spus Claudiu Gherghuț în filmulețul de prezentare.