Andreea Bălan, declarații scandaloase: Iulia Albu și Raluca Bădulescu, cele mai toxice

Andreea Bălan, declarații scandaloase: Iulia Albu și Raluca Bădulescu, cele mai toxice
Andreea Bălan se pare că nu a uitat momentele de clinciuri vestimentare în care a fost criticată de Iulia Albu sau Raluca Bădulescu. Drept urmare aceasta le-a întors tratamentul.

Andreea Bălan nu mai tace

Cântăreața a fost criticată în multe rânduri pentru modul în care se îmbrăca pe vremuri. Drept urmare două dintre starletele naționale care au păreri despre modă au tot criticat-o.

”Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele în ghilimele. Le-am mai zis și data trecută. Pentru că ele de-a lungul timpului au vorbit urât despre alți oameni și nu s-au gândit la sentimentele celor pe care ele îi critică și de accea. Mi se pare toxic că este important să te gândești la asta, la cum afectezi oamenii”, a explicat solista.

Nu i-au văzut evoluția

Ceea ce a a deranjat-o cel mai tare pe Andreea Bălan este faptul că cele două se pare că nu i-au observat evolușia vestimentară. ”Ele nu au stat să urmărească evoluția mea.

Andreea Bălan

Andreea Bălan. Sursă foto: Facebook

E foarte ușor să repeți o narativă fără să urmărești personajul. Aici intră și mai mulți oameni care dau cu hate, pentru că nu își adaptează narativa”, a mai explicat interpreta.

A blocat persoane publice pe paginile de socializare

Pe de altă parte cântăreața nu se ferește să folosească butonul block la nevoie. ”Am blocat persoane publice pe Instagram, când au fost anumite conflicte, sau când m-au criticat oamenii. Mulți care au zis că sunt îmbrăcată nu știu cum. Oamenii ăștia care au văzut acum 20 de ani la mine, dar nu stau să vadă acum ce garderobă am.

Când ajungi la un anumit nivel ai o garderobî spectaculoasă și totul e țiplă. Dar e vorba că am lucrat și cu stiliști”, a mai spus ea. De-a lungul anilor, Andreea Bălan a fost una dintre cele mai criticare artiste din punct de vedere vestimentar.

