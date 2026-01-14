Andreea Bălan nu știe ce e modestia: Am cel mai bun show din România

Andreea Bălan a explicat la o emisiune radiofonică faptul că ea consideră că are cel mai bun spectacol din România. Artista a venit și cu argumente în acest sens.

Cântăreața a povestit că ea este cel mai complex artist din România din perspectiva spectacolului pe care îl oferă. ”Eu cred că am cel mai bun show din România, fără lipsă de modestie. Brenciu face și el show, dar în alt sens. Eu fac un show vizual extraordinar.

La mine te uiți cu gura căscată și vezi de la super coregrafii, la mulți dansatori super profii, la muzică live cu trupă. Adică e un show complet. poate și alți artiști fac show, dar nu e total, complet. Fac doar cu trupă, fac alt gen de muzică, eu fac și pop și dance”, a spus Andreea Bălan.

Pe de altă parte, aceasta a mai spus că ea este unul dintre artiștii care dansează mult, de toate. ”Dansez toate stilurile de dans posibile și imposibile. fac acrobații, costume foarte multe, trec prin foarte multe ritmuri de la cabaret, la salsa, la samba. Pe oameni se duc foarte mulți mai bani.

Am foarte mulți dansatori. Plus 8 oameni în band și ei trebuie plătiți foarte bine pentru că muncesc foarte mult și îi chem la foarte multe repetiții. Costumele, eu trebuie să îmbrac oamenii cu mai multe rânduri de haine, am avut și 9 rânduri de haine”, a mai spus ea.

Interpreta a declarat că numai spectacolul de la Sala Palatului a costat-o o avere. ”Apoi producția muzicală că unele piese trebuie refăcute că pe vremuri nu aveam aceiași tehnologie. Și au costat mult și acestea.

Când am făcut povestea sufletului meu, Sala Palatului a fost scumpă. Petrișor e și el scump. apoi scena luminile, grafica. producția se duce la 100.000 de euro. Nu prea scoți banii, dar important e să faci pentru sufetul tău”, a încheiat solista.