Cum a reușit Andreea Bălan să aibă intimitate în propria casă. Sute de metri pătrați au salvat-o

Andreea Bălan s-a asigurat că are intimitate chiar dacă are și o familie numeroasă. Artista locuiește alături de cele două fiice ale ei, mama și străbunica ei și uneori și Victor Cornea.

Artista a avut grijă atunci când și-a construit casa să fie suficient loc pentru toată lumea. Mai ales că a decis să o aducă alături pe mama ei. La rândul ei, aceasta a venit însoțită de mama ei, practic bunica Andreei și străbunica fetelor. Chiar și așa, cântăreața are suficient spațiu și intimitate pentru ea și iubitul ei.

”Casa e destul de mare, dacă vreau puțină intimitate, logistic vorbind, mă duc în dormitor și mă relaxez. Fetițele au loc de joacă în partea opusă a casei”, a spus cântăreața.

Desigur că au fost și diferite ajustări prin casă. Drept urmare pe unde s-a putut modifica utilitatea anumitor camere, acest lucru a fost realizat.

”Străbunica stă undeva jos, în fostul studio de înregistrare. Și mama trebăluiește pe jos, deci e ok. Deci există intimitate și poți să nu te auzi, să nu te asculți. Și dacă vine Victor acasă câteva zile, noi stăm în dormitor, sus, fetițele în cealaltă parte, deci e ok. Are 340 de metri pătrați, acum... Am muncit și eu și na”, a mai explicat solista.

Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să se căsătorească în 2026. Cei doi au stabilit ca dată pe 10 mai, iar multe dintre detalii sunt deja puse la punct. Artista a declarat în nenumărate rânduri că ea a știut de la prima întâlnire că Victor este sortitul ei.

Dar nu a spus nimic, astfel că a lăsat lucrurile să curgă de la sine. Trei ani mai târziu, tenismenul a cerut-o în căsătorie pe cântăreață, care a acceptat cu mare bucurie. Deși între cei doi este o diferență de vârstă de 9 ani, Andreea spune că de multe ori ea se simte copilul în relație.