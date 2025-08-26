Monden Andreea Bălan întâlnire de gradul zero. George Clooney și Adam Sandler la câteva mese de ea







Andreea Bălan a avut parte de o surpriză de proporții în Italia acolo unde se află alături de iubitul ei, tenismenul Victor Cornea. Cei doi sunt cazați la Vila D’Este, acolo unde apar și multe celebrități americane.

Andreea Bălan le-a dezvăluit fanilor că se află în Italia, acolo unde a avut parte de o surpriză de proporții. Este vorba despre apariția a doi actori de la Hollywood, care au luat prânzul la același local ca și artista. Desigur că nu a ratat ocazia și i-a filmat. ”Am revenit la Como, un loc special pentru noi și cu totul aparte pentru Victor, care anul trecut a câștigat trofeul turneului de aici.

Dimineața a început cu antrenamente pe terenurile superbe de la Vila D’Este, iar la prânz am avut parte de o surpriză hollywodiană: i-am întâlnit pe George Clooney cu familia și pe Adam Sandler. Se așază la masă lângă noi. Adam Sandler e și el aici a venit să îi salute. Foarte frumoasă soția lui Clooney, Foarte frumoși, foarte veseli, foarte drăguți” a explicat artista pe video.

Familia lui Clooney părea foarte relaxată, semn că nu era prima dată când ajunge la acel local. Iar modul în care s-au comportat a fost unul natural. Nu dădeau semne de nervozitate că ar putea fi filmați sau pozați. De altfel, Adam Sandler care era la o masă distanță s-a ridicat și a venit să îi salute.

Au schimbat câteva vorbe, în special cu Amal Clooney, care era de o eleganță aparte. Practic celebritatea nu prea le apăsa pe cele două staruri de la Hollywood, chiar dacă erau în public. Niciunii nu erau însoțiți de bodyguarzi sau alte forme de protecție care să le asigure liniștea. Nu de alta, dar păreau extrem de liniștiți și fără așa ceva prin preajmă.