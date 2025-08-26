Monden

Andreea Bălan întâlnire de gradul zero. George Clooney și Adam Sandler la câteva mese de ea

Andreea Bălan întâlnire de gradul zero. George Clooney și Adam Sandler la câteva mese de eaAndreea Bălan. Sursa foto: Instagram
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Andreea Bălan a avut parte de o surpriză de proporții în Italia acolo unde se află alături de iubitul ei, tenismenul Victor Cornea. Cei doi sunt cazați la Vila D’Este, acolo unde apar și multe celebrități americane.

Prânz cu George Clooney

Andreea Bălan le-a dezvăluit fanilor că se află în Italia, acolo unde a avut parte de o surpriză de proporții. Este vorba despre apariția a doi actori de la Hollywood, care au luat prânzul la același local ca și artista. Desigur că nu a ratat ocazia și i-a filmat. ”Am revenit la Como, un loc special pentru noi și cu totul aparte pentru Victor, care anul trecut a câștigat trofeul turneului de aici.

Sursa: Tik tok

Screenshot

Dimineața a început cu antrenamente pe terenurile superbe de la Vila D’Este, iar la prânz am avut parte de o surpriză hollywodiană: i-am întâlnit pe George Clooney cu familia și pe Adam Sandler. Se așază la masă lângă noi. Adam Sandler e și el aici a venit să îi salute. Foarte frumoasă soția lui Clooney, Foarte frumoși, foarte veseli, foarte drăguți” a explicat artista pe video.

Sursa: Tik tok

Screenshot

Prieteni la cataramă

Familia lui Clooney părea foarte relaxată, semn că nu era prima dată când ajunge la acel local. Iar modul în care s-au comportat a fost unul natural. Nu dădeau semne de nervozitate că ar putea fi filmați sau pozați. De altfel, Adam Sandler care era la o masă distanță s-a ridicat și a venit să îi salute.

Curtea de Conturi sesizează procurorii cu privire la neregulile de la BTT
Curtea de Conturi sesizează procurorii cu privire la neregulile de la BTT
Procedura Visa Waiver 2025 pentru România, reluată, anunță ambasadorul Muraru
Procedura Visa Waiver 2025 pentru România, reluată, anunță ambasadorul Muraru

Au schimbat câteva vorbe, în special cu Amal Clooney, care era de o eleganță aparte. Practic celebritatea nu prea le apăsa pe cele două staruri de la Hollywood, chiar dacă erau în public. Niciunii nu erau însoțiți de bodyguarzi sau alte forme de protecție care să le asigure liniștea. Nu de alta, dar păreau extrem de liniștiți și fără așa ceva prin preajmă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:49 - O fată de 13 ani din Sibiu a fost găsită spânzurată în casă. Mama adolescentei a sunat la 112
15:39 - Curtea de Conturi sesizează procurorii cu privire la neregulile de la BTT
15:35 - Gabi Bădălău, din nou în atenția publicului după ce a scos la vânzare două mașini scumpe din colecția sa
15:26 - Procedura Visa Waiver 2025 pentru România, reluată, anunță ambasadorul Muraru
15:13 - Femeia din spatele celor mai urmărite show-uri de televiziune. A adus audiențe record
15:06 - Traficul pe Drumul Expres Craiova–Pitești, blocat din cauza unui accident

Proiecte speciale