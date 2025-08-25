Monden Se dă startul la Festivalul de Film de la Veneția: cele mai așteptate filme și vedete







Cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția promite să fie un adevărat spectacol pentru cinefili. Începând de miercuri, orașul lagună va fi gazda unei avalanșe de vedete internaționale și producții cinematografice care promit să captiveze publicul.

Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone și mulți alții se numără printre personalitățile care vor păși pe covorul roșu al Lido.

Această ediție marchează revenirea unor nume importante în cinema-ul mondial. Gus Van Sant și Kathryn Bigelow, care nu mai lansaseră filme de câțiva ani, vor prezenta noi proiecte, alături de sud-coreeanul Park Chan-wook, absent de la festival de două decenii.

În competiție se află 21 de filme, care își propun să preia titlul de Leul de Aur de la „The Room Next Door”, opera lui Pedro Almodóvar premiată anul trecut pentru explorarea sfârșitului vieții. Selecția include atât producții cu miză socială, cât și pelicule menite să provoace emoții profunde.

Dintre titlurile cele mai discutate, se remarcă:

„Le mage du Kremlin”, regizat de Olivier Assayas, adaptare a unui roman despre un consilier apropiat lui Vladimir Putin, cu Jude Law în rolul central;

„La Voix de Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania, care revine asupra tragediei unei fetițe palestiniene în Gaza, surprinzând momentele dramatice prin înregistrări originale.

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a subliniat impactul acestor filme și speranța că selecția nu va stârni controverse inutile. Organizația festivalului amintește că Veneția a fost întotdeauna un spațiu de dialog deschis asupra problemelor urgente ale lumii.

Printre producțiile așteptate se numără și adaptarea romanului „Străinul” de Albert Camus, regizată de François Ozon, dar și „The Smashing Machine”, cu Dwayne Johnson în rolul unui luptător MMA, pregătit pentru transformări fizice spectaculoase.

Festivalul de la Veneția continuă tradiția de a servi drept platformă de lansare pentru filme cu potențial de Oscar, oferind vizibilitate atât cinematografiei hollywoodiene, cât și platformelor de streaming.

În competiție pentru Leul de Aur se află trei producții Netflix:

„Frankenstein” de Guillermo del Toro, cu Oscar Isaac;

„A House of Dynamite”, thriller de Kathryn Bigelow, plasat la Casa Albă;

„Jay Kelly”, regizat de Noah Baumbach, cu George Clooney în rolul unui actor în criză.

Julia Roberts va debuta la Veneția în „After the Hunt” de Luca Guadagnino, o dramă despre agresiune sexuală în mediul universitar, proiectată în afara competiției. Emma Stone și Yorgos Lanthimos își vor prezenta colaborarea în „Bugonia”, după succesul internațional al filmului „Poor Things”.

Juriul festivalului va fi condus de regizorul american Alexander Payne („Sideways”), iar câștigătorii Leului de Aur vor fi anunțați pe 6 septembrie. Evenimentul va aduce și omagii unor personalități legendare, precum actrița Kim Novak, celebră pentru rolul din „Vertigo”, și regizorul Gus Van Sant.

Seara de deschidere va fi dedicată Italiei, cu filmul „La Grazia” de Paolo Sorrentino, avându-l în prim-plan pe Toni Servillo. Festivitățile se vor încheia cu distopia de buget mare „Chien 51”, în care joacă actrița franceză Adèle Exarchopoulos.