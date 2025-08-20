Monden Monstrul sacru de la Hollywood adoră filmele românești. Vorbele regizorului sunt uimitoare







Unul dintre cei mai importanți regizori ai lumii, Martin Scorsese, a spus că este profund impresionat de filmele românești. „Îmi plac foarte mult filmele românești”, a declarat cineastul la la Festivalul TCM Classic Film.

În discursul său, Scorsese a făcut o serie de referiri la regizori care au marcat așa-numitul „nou val” al cinematografiei românești, însă numele care a ieșit cel mai mult în evidență a fost cel al lui Radu Jude.

„Mai este un tip care se numește Radu Jude… E ceva”, a spus cineastul american, continuând cu o analiză care a demonstrat atenția și interesul său real pentru operele acestuia.

Scorsese a spus că i-a atras atenția filmul „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii” și l-a descris drept o experiență cinematografică neobișnuită și provocatoare.

„E nevoie de stil, conținut politic, cinema, moralitate, lipsa de moralitate, toate pe ecran și apoi le sparge într-o mie de bucăți și dintr-odată vezi lumea altfel”, a spus marele regizor.

Un alt titlu menționat a fost „Aferim!”, realizat în alb-negru, pe care regizorul american l-a amintit drept un exemplu de cinema care surprinde prin forța vizuală și prin modul direct în care reușește să transmită o poveste cu rădăcini istorice, dar actuală prin mesaj.

Nu doar Radu Jude a intrat în atenția lui Scorsese. Regizorul american a evocat și numele unor cineaști precum Cristian Mungiu, Cristi Puiu și Corneliu Porumboiu, figuri reprezentative ale generației de autori care au schimbat imaginea României pe plan cinematografic în ultimele două decenii.

Acesta a subliniat faptul că filmele românești se disting printr-o perspectivă unică asupra realității, printr-un amestec de minimalism vizual și forță narativă, dar și prin curajul de a aborda teme sensibile. Pentru Scorsese, aceste elemente transformă producțiile românești în experiențe care nu se lasă uitate și care pot redefini modul în care spectatorii internaționali percep societatea contemporană.

După apariția interviului, regizorul Radu Jude a spus că aprecierile lui Scorsese reprezintă „o mare onoare”, remarcând cât de important este pentru un autor din România să primească recunoaștere din partea uneia dintre cele mai influente voci ale cinemaului mondial.

Postarea sa a fost rapid preluată de comunitatea artistică și a stârnit un val de comentarii, mulți considerând că un astfel de elogiu venind din partea lui Martin Scorsese este, în sine, o confirmare a maturității și vizibilității internaționale a filmului românesc.

Figura lui Martin Scorsese nu are nevoie de multe prezentări, însă merită amintit parcursul care l-a transformat într-un simbol al cinematografiei mondiale.

Născut în 1942, la New York, el a crescut într-un mediu marcat de cultura italienească a cartierelor muncitorești, experiență care s-a regăsit ulterior în temele predilecte ale filmelor sale: crima organizată, dilemele morale și lupta individului cu propria conștiință.

Cariera sa a luat avânt în anii ’70, odată cu lansarea unor titluri care au intrat rapid în istoria filmului, precum „Taxi Driver” (1976), o explorare tulburătoare a alienării urbane, și „Raging Bull” (1980), considerat de critici unul dintre cele mai bune filme biografice realizate vreodată.

De-a lungul decadelor, a construit o filmografie diversă și intensă, care include capodopere precum „Goodfellas” (1990), „Casino” (1995), „Gangs of New York” (2002), „The Departed” (2006) – pentru care a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor – sau mai recentul „The Irishman” (2019).

În toate, stilul său distinct, caracterizat prin montaj rapid, folosirea intensă a muzicii și atenția pentru detalii psihologice, a devenit marcă recunoscută la nivel mondial.

Astăzi, la peste opt decenii de viață, Scorsese continuă să inspire nu doar prin creațiile sale, ci și prin implicarea constantă în promovarea și conservarea patrimoniului cinematografic internațional, fiind unul dintre cei mai activi ambasadori ai artei filmului.