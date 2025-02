Social Radu Jude a câștigat Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu, cu filmul „Kontinental ’25”







Radu Jude a obținut, sâmbătă, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu, cu filmul „Kontinental ’25”.

Radu Jude câștigă Ursul de Argint

Filmul regizat de Radu Jude a fost inclus și în competiția pentru Ursul de Aur cu filmul „Kontinental ’25”. A fost unul dintre cele 19 filme care au concurat pentru marele premiu al festivalului din acest an, alături de alte producții precum „Blue Moon” semnat de regizorul american Richard Linklater și „What Does that Nature Say to You” al cineastului sud-coreean Hong Sangsoo.

Radu Jude s-a întors la Festivalul de Film de la Berlin cu pelicula „Kontinental ’25”, care abordează criza morală a unui executor judecătoresc.

Acest film reprezintă încercarea regizorului român de a câștiga un al doilea premiu „Ursul de Aur”, după ce a obținut acest trofeu acum patru ani cu comedia neagră „Bad Luck Banging or Loony Porn” („Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”).

„Kontinental ’25” este inspirat de un articol de ziar pe care Jude l-a citit, relatând povestea unei femei executor judecătoresc care se simte copleșită de vinovăție după ce evacuează o persoană care, ulterior, își ia viața.

Realizat în doar 10 zile cu ajutorul unui smartphone, acest film a fost printre preferatele juriului internațional de critici, selectat de revista Screen, potrivit Berlinale - Berlin International Film Festival.

Nu este la primul premiu

Radu Jude a obținut deja un Urs de Aur în 2021 și avea ocazia să realizeze o dublă cu „Kontinental'25”, o nouă frescă politică ce abordează societatea contemporană și capitalismul.

Filmul, realizat în doar 10 zile cu ajutorul unui smartphone, prezintă povestea unui executor judecătoresc marcat de vinovăție după sinuciderea unui om al străzii și a fost printre preferințele juriului internațional de critici, format de revista Screen.

Cine a luat marele premiu

Marele premiu a fost obținut de filmul „Dreams (Sex Love)”. Un total de 19 filme au participat în competiția principală, având ca scop să înlocuiască documentarul „Dahomey”, realizat de cineastul franco-senegalez Mati Diop, care abordează tema restituirii operelor de artă în fostele colonii.

De această dată, trofeul a fost câștigat de „Dreams (Sex Love)” (Drømmer), regizat de Dag Johan Haugerud și produs de Yngve Sæther și Hege Hauff Hvattum.