Monden Filmul cu care Radu Jude vizează al doilea Urs de Aur la Fesivalul de la Berlin







Radu Jude încearcă să obțină al doilea Urs de Aur la Festivalul de Film de la Berlin cu filmul „Kontinental '25”, care are ca subiect criza morală nefirească a unui executor judecătoresc.

Regizorul a declarat că ideea filmului „Kontinental '25” i-a venit după ce a citit un articol despre o femeie executor judecătoresc care s-a simțit vinovată după ce a evacuat o persoană și care, ulterior, s-a sinucis.

O criză morală

Radu Jude a adăugat că reacţia executorului judecătoresc l-a frapat, fiind extrem de emoţionantă, dar şi extrem de discutabilă. "Această reacţie ar putea fi considerată ipocrită", a spus el.

Filmul se concentrează pe criza morală resimţită de executorul judecătoresc, interpretat de actriţa Eszter Tompa.

„De fapt, urăsc filmele despre crize morale. Sunt mai interesat de aspectul material al cinematografiei, dar aici este interesant pentru că este deplasat”, a spus Radu Jude, conform reuters.

„Kontinental ’25”, produs de Saga Film şi prezentat în competiţia oficială la Berlinală, îi are în distribuţie pe Eszter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanţa, Oana Mardare şi Şerban Pavlu. Filmul este jucat în limba română, maghiară şi germană şi este subtitrat în engleză şi germană.

Teme sociale

„Kontinental ’25” explorează teme actuale, precum criza locuinţelor, economia post-socialistă, naţionalismul şi impactul limbajului asupra statutului social.

Povestea urmăreşte drama Orsolei, un executor judecătoresc care încearcă să gestioneze vinovăţia după un eveniment tragic. Producţia aduce un omagiu cinematografiei europene clasice şi ridică întrebări despre dilemele morale contemporane.

A câștigat Ursul de Aur în 2021

Radu Jude a câştigat premiul cel mare al festivalului în 2021 cu comedia neagră explicită sexual „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” .

Doar regizorul Ang Lee, născut în Taiwan şi laureat al premiului Oscar, a câştigat până acum două premii Ursul de Aur, pentru „The Wedding Banquet” în 1993 şi cu „Sense and Sensibility” în 1996.

„Kontinental '25” este unul dintre cele 19 filme care concurează pentru premiul cel mare la festivalul din acest an, printre celelalte filme participante numărându-se «Blue Moon» al regizorului american Richard Linklater şi «What Does that Nature Say to You» al autorului sud-coreean Hong Sangsoo.