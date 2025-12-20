Monden

Serghei Mizil face Crăciunul acasă. Motivul inedit pentru care a decis asta

Serghei Mizil face Crăciunul acasă. Motivul inedit pentru care a decis astaSerghei Mizil. Sursă foto: Facebook
Serghei Mizil a hotărât că nicăieri nu e mai bine ca acasă atunci când e vorba de sărbătorile de Crăciun. Nu ca să stea cu familia, ci ca să stea cu prietenii la șuetă.

Serghei Mizil pregătit de distracție

Omul de afaceri a explicat că preferă să stea acasă de Crăciun, mai ales că are un living mare unde își poate face de cap. Principalul motiv este alcoolul care nu pare să se găsească la discreție în hoteluri.

”La mine e o sărbătoare în continuu. De Crăciun stau acasă cu prietenii. Eu am acasă o sufragerie așa mai mare de vreo 100 și de metri pătrați. Și îmi strâng prietenii. Nu vreau să plec că e aglomerat, nu mănânc nu beau. În ce hotel am mers am terminat vinul, că ăștia nu au vin ca noi. Am brigadă mai mare, și ei îmi spun că au 10 sticle. Păi cum să ai 10 sticle când noi bem 20-30 cum beau românii, nu? Ăia beau un pahar de vin și apoi se uită la artificii”, a spus el.

Ține și dietă, face și sport

Pe de altă parte, chiar dacă pare că duce un stil de viață doar cu distracție inclusă, Serghei este destul de disciplinat. Are grijă și la ce mănâncă, dar și la ce fel de mișcare face.

”Și de revelion tot cu prietenii, numai cu prietenii, tot timpul. Eu cu sănătatea sunt bine, că fac și sport, fac și mișcare, adică beau mai fac pauză, nu beau așa continuu. Fără discuție e important și un stil de viață sănătos. Contează și alimentația, când beau nu fac dietă”, a mai spus el.

Alături de Cora de zeci de ani

Serghei Mizil are o căsătorie fericită, alături de Cora, cea care îi este alături de peste 30 de ani. Aceasta nu pare să fie foarte interesată de seratele soțului, cu toate acestea a ținut mereu familia unită. Cei doi au împreună o fată, Ana-Maria, iar Serghei mai are o fată dintr-o altă căsătorie.

