Conturile lui Ceaușescu și execuția dictatorului. Dezvăluirile lui Serghei Mizil

Serghei Mizil a explicat faptul că Nicolae Ceaușescu nu trebuia împușcat, mai ales din perspectivă financiară. Asta pentru că el știa unde sunt banii și conturile cu miliarde.

Omul de afaceri a explicat faptul că dictatorul nu ar fi trebuit împușcat. ”Din punctul meu de vedere nu trebuia împușcat pentru că prin împușcarea lui Ceaușescu nimeni nu a spus până acum. Ceaușescu nu a lăsat țara la zero.

El a lăsat câteva miliarde, de asta l-au și mierlit. Voia să facă FMI și așa pentru țările arabe la jumătate de preț. Adică așa cum dădeau ăștia, dar la jumătate. Păi și banii ăia unde sunt?”, a spus Serghei la un podcast.

Acesta a explicat că știa foarte multe lucruri despre banii lui Ceaușescu pentru că socrul lui se ocupa de finanțele dictatorului. ”Deci Nicolae Ceaușescu nu a avut nici un cont personal în afara țării.

Asta pot să spun pentru că socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost generalul Gheorghe Marcu. El știa absolut tot-tot. Avea toate conturile lui, absolut tot. El a treia zi când a venit Iliescu s-a predat”, a spus omul de afaceri.

Pe de altă parte Mizil spune că banii ar fi ajuns la visteria statului. Acela nu a fost prost, dacă stau să mă uit în spate așa. Adică multe chestii a avut. Nu avea un singur om, ci avea trei. Fiecare avea porțiunea lui. Adică să nu poată să facă vreunul manevre. Și toți banii erau ai statului român pe care i-a preluat Guvernul care a venit atunci la putere.

E simplă povestea”, a adăugat acesta. Banii lui Ceaușescu nu au fost niciodată găsiți. Nimeni nu știe unde au dispărut, cert este că și visteria statului a fost golită. Astfel că din 1990 românii au resimțit lipsa resurselor financiare, deși statul ar fi trebuit să fie unul stabil