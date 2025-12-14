Conturile lui Ceaușescu și execuția dictatorului. Dezvăluirile lui Serghei Mizil
- Maria Pană
- 14 decembrie 2025, 13:55
Serghei Mizil a explicat faptul că Nicolae Ceaușescu nu trebuia împușcat, mai ales din perspectivă financiară. Asta pentru că el știa unde sunt banii și conturile cu miliarde.
Serghei Mizil despre banii lui Ceaușescu
Omul de afaceri a explicat faptul că dictatorul nu ar fi trebuit împușcat. ”Din punctul meu de vedere nu trebuia împușcat pentru că prin împușcarea lui Ceaușescu nimeni nu a spus până acum. Ceaușescu nu a lăsat țara la zero.
El a lăsat câteva miliarde, de asta l-au și mierlit. Voia să facă FMI și așa pentru țările arabe la jumătate de preț. Adică așa cum dădeau ăștia, dar la jumătate. Păi și banii ăia unde sunt?”, a spus Serghei la un podcast.
Socrul lui Serghei Mizil se ocupa de finanțele lui Ceaușescu
Acesta a explicat că știa foarte multe lucruri despre banii lui Ceaușescu pentru că socrul lui se ocupa de finanțele dictatorului. ”Deci Nicolae Ceaușescu nu a avut nici un cont personal în afara țării.
Asta pot să spun pentru că socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost generalul Gheorghe Marcu. El știa absolut tot-tot. Avea toate conturile lui, absolut tot. El a treia zi când a venit Iliescu s-a predat”, a spus omul de afaceri.
Toți banii ar fi ajuns la Guvern
Pe de altă parte Mizil spune că banii ar fi ajuns la visteria statului. Acela nu a fost prost, dacă stau să mă uit în spate așa. Adică multe chestii a avut. Nu avea un singur om, ci avea trei. Fiecare avea porțiunea lui. Adică să nu poată să facă vreunul manevre. Și toți banii erau ai statului român pe care i-a preluat Guvernul care a venit atunci la putere.
E simplă povestea”, a adăugat acesta. Banii lui Ceaușescu nu au fost niciodată găsiți. Nimeni nu știe unde au dispărut, cert este că și visteria statului a fost golită. Astfel că din 1990 românii au resimțit lipsa resurselor financiare, deși statul ar fi trebuit să fie unul stabil
