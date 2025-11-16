România a avut nevoie de 100 de ani pentru a consemna primul succes major în ecosistemul românesc

Cerbul lopătar reintră în ecosistemele românești după o absență de zeci de ani. AJVPS Iași a reintrodus 25 de exemplare și a obținut deja 15 pui în țarcul de aclimatizare. Repopulări similare au loc și în alte județe. România are aproape 8.000 de cerbi lopătari, conform Ministerului Mediului.

Cerbul lopătar, una dintre cele mai spectaculoase specii de erbivore ale faunei românești, revine treptat în pădurile țării după o perioadă de absență care, în unele regiuni, a durat aproape un secol. În zonele de deal și câmpie, unde altădată trăia în populații compacte, animalul dispăruse complet, fiind menținut doar în câteva rezervații sau fonduri de vânătoare izolate.

Procesul de reintroducere este coordonat de asociațiile județene ale vânătorilor și pescarilor sportivi, în colaborare cu specialiști din mediul academic și sub supravegherea autorităților de mediu. Scopul acestor programe este refacerea populațiilor naturale și restabilirea echilibrului ecologic în habitatele în care cerbul lopătar făcea parte integrală din lanțul trofic.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte se desfășoară în județul Iași, unde cerbul lopătar nu mai fusese observat în libertate de aproape 100 de ani. Anul trecut, AJVPS Iași a achiziționat 25 de exemplare din rezervații din România și Polonia. Animalele au fost aduse într-un țarc special de aclimatizare, amenajat pentru a simula condițiile naturale și pentru a limita stresul reintroducerii.

Rezultatele au apărut mai repede decât se așteptau specialiștii. Reproducerea în captivitate a funcționat foarte bine, iar în țarc s-au născut deja 15 pui. Directorul AJVPS Iași, Marian Sebastian Florea, a declarat pentru sursa citată: „Am amenajat țarcul ăsta de aclimatizare și deja avem 15 pui făcuți în țarc.”

După finalizarea perioadei de adaptare, care durează câteva luni, animalele urmează să fie eliberate în sălbăticie. În total, în pădurile din județ vor ajunge 51 de cerbi lopătari, un număr important pentru reînființarea unei populații viabile.

Specialiștii subliniază că dispariția speciei a avut cauze multiple. În unele regiuni, populațiile s-au prăbușit în urma presiunii de vânătoare din perioada interbelică. În altele, habitatul a fost distrus treptat prin defrișări, extinderea zonelor agricole, urbanizare sau fragmentarea pădurilor.

Un rol important l-au avut și efectele celor două războaie mondiale, care au afectat grav fauna din Europa Centrală și de Est. Profesorul Mircea Lazăr, de la Universitatea de Științele Vieții din Iași, explică pentru sursa citată: „Perioadele celor două războaie mondiale au generat un colaps demografic, extinderea agriculturii intensive, pierderea pădurilor de foioase au eliminat specia aceasta.”

Aceste fenomene au fost accentuate în ultimele decenii și de schimbările climatice, de secetă prelungită și de modificările în structura pădurilor, factori care afectează direct hrana, adăpostul și comportamentul animalelor.

Iașul nu este singurul județ în care cerbul lopătar este reintrodus în ecosistem. Proiecte similare au fost implementate și în nordul Moldovei, în Transilvania sau în zonele de câmpie unde specia dispăruse complet.

Un exemplu este județul Botoșani. În urmă cu 14 ani, în pădurile de acolo au fost eliberate 60 de exemplare. Populația a crescut constant, iar astăzi sunt aproximativ 200 de cerbi lopătari în libertate, potrivit datelor furnizate în materialul citat. Succesul proiectului arată că speciile reintroduse se pot adapta rapid și se pot reproduce eficient atunci când condițiile de mediu sunt favorabile.

În alte fonduri cinegetice din țară se desfășoară acțiuni similare, cu sprijinul autorităților locale, al fondurilor europene dedicate conservării biodiversității și al ONG-urilor de mediu.

Potrivit datelor Ministerului Mediului, în prezent, în România trăiesc aproape 8.000 de cerbi lopătari. Este o creștere semnificativă față de deceniile trecute, când specia se afla în pragul dispariției la nivel național. Reintroducerea lor în ecosisteme are un impact pozitiv asupra biodiversității, deoarece cerbul lopătar contribuie la menținerea echilibrului între vegetație și fauna de prădători.

Creșterea numărului de exemplare este monitorizată anual, iar fondurile cinegetice au obligația de a raporta situația către autoritățile de mediu. În zonele în care populațiile cresc mult peste nivelul optim, se pot stabili cote controlate de vânătoare, dar acest proces este strict reglementat pentru a evita repetarea greșelilor trecutului.