Cândva ținea prima pagină a ziarelor. Întâi pentru că era frumoasă, nevastă de fotbalist celebru. Apoi, pentru că era vulcanică și certurile dintre ea și soț deveneau rapid publice. Azi, Leta Ilie, fosta nevastă a lui Sabin Ilie, abia a bifat aniversarea cu numărul 44 și e la fel de frumoasă ca în urmă cu 20 de ani.

S-a iubit mult cu fotbalistul Sabin Ilie, fratele mult mai talentatului fotbalist Adrian Ilie. Au făcut doi copii împreună, iar Leta începuse că concentreze banii familiei către afaceri care să le asigure viitorul. Era geloasă și, de multe ori, izbucneau scandaluri care, a doua zi, făceau deliciul cititorilor de ziare. De cele mai multe ori era vorba despre fanele lui Sabin.

Au divorțat în 2005, după un scandal cu atacuri de ambele părți. Leta Ilie a știut că va răzbi și singură și și-a canalizat energia către dezvoltarea unor afaceri, cu banii obținuți în urma partajului. Copiii au rămas cu ea după divorț, iar astăzi sunt doi mari și îi aduc satisfacții.

.Leta povestește cum l-a prins pe Sabin în hotel cu amanta

O poveste de alcov a povestit Leta Ilie, anul acesta, într-un interviu pentru ProSport. Ea a dezvăluit că Sabin a călcat strâmb în timpul căsătoriei. „Nu am avut probleme cu soții sau iubite, doar cu admiratoare care veneau cu tricouri brodate pentru Sabin. Găseam cutiuțe cu medalioane de aur. Eu eram geloasă tare. Le mai alergam. L-am prins o dată la hotel.

Am vrut să îi fac o surpriză plăcută, m-am aranjat, mi-am pus o fustiță scurtă, dar a fost una nereușită pentru el și pentru mine. L-a salvat Adrian atunci. Au făcut schimb de apartamente și Adrian s-a speriat când m-a văzut. Sabin era cu o domnișoară în altă parte. A ieșit Sabin, a ieșit și aia și am dus-o cinci metri de păr până la scări”, a declarat Leta, conform Prosport.

„Leta Ilie este acum proprietara restaurantului Lett Restaurant Pizza Tunari, unde își primește des vechii prieteni, printre care Serghei Mizil și soția sa, Smaranda. Și unde, joi, 6 august, și-a sărbătorit ziua de naștere. Atunci a postat fotografia pe care am pus-o la deschiderea articolului și a scris lângă ea: „Intr o permanenta relatie, cu viata ! 4+4”. Iat-o și în fotografia de mai sus, care o arată în întregime, așa cum arată la 44 de ani”, scrie Adriana Mușat pe site-ul Rețete și Vedete.