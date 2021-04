Serghei Mizil se declară un om fericit, un om liber, care a făcut doar ce a vrut în viață. Cu toate acestea, recunoaște că a avut „noroc în viață”.

În mod surprinzător, relația lui Serghei Mizil cu tatăl său, Paul Niculescu-Mizil, nu a fost una dintre cele mai strălucite. „Aveam casă mare, cu piscină, cu douăzeci și ceva de camere, vorbeam prin megafoane. Ăla era la guvernare, eu eram la mare. Când să vorbesc cu el și ce să vorbesc cu el?”, a mărturisit cu franchețe Serghei Mizil.

„N-am avut o relație strânsă cu el până la Revoluție. Adică, eu mergeam mai mult pe afară, cu băieții… Eram într-un fel… Pot să zic că am fost și puțin disident și anti-comunist. Că mi-a zis multă lume după Revoluție, că eu am avut probleme și cu familia Ceaușescu, dar, în fine, tata a spus că e între noi și între noi rămâne… Multă lume a zis că de ce nu te duci… Și-am zis zis că nu pot, că m-aș face de râs, să zic că eu, care am stat în vile cu piscine, cu șalupe, cu alea, să zic că am fost disident.

Înainte de Revoluție eu ieșeam afară, când vroiam eu. Și când te întorceai aici…, mai ales spre sfârșit, că la un moment dat Ceaușescu dăduse o libertate destul de mare, nu prea se simțea atunci. Dar după aia era impresionant.

Am mai spus asta: când plecam cu mașina, ca să aduc obiectele „de consum”, când ajungeam la unguri acolo și era bariera aia tărcată și se dădea la o parte și toți ăia cu căciuli, cum era și la noi… Și nimeni în vamă… Și treceai acolo, nu mai era nimeni… Mergeai, nu mai era frontieră, nu mai era nimic… Era deprimant când te întorceai. Bine, dacă mai ținea mult regimul, eu o „tundeam”. Eu nu am plecat datorită părinților.

Am fost o familie unită, am crescut în spiritul ăsta. Eu nu aveam probleme cu tata, pentru că nu aveam răbdare să discut cu el. El încerca tot timpul să-mi explice. El era cu vorbele. Și eu mă enervam. „Ce mă freci tu cu ce e aici, când eu văd ce e acolo”.