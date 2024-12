Monden Fetele de la Bambi, jignite de oamenii de televiziune. Denisa Tănase, dezvăluiri dureroase







Denisa Tănase a povestit în cadrul unui podcast că a fost victima jignirilor din partea realizatorilor TV atunci când făcea parte din Bambi. Ea și sora ei erau ținta unor astfel de comportamente, constant.

Denisa Tănase: ”Tăceai și înghițeai”

Fosta cântăreața, actualmente femeie de afaceri de succes a precizat că nu a fost tocmai ușor în showbiz. Nu de alta, dar la începutul carierei de artista atât ea cât și sora ei au avut de suferit de pe urma jignirilor. ”Au fost mai mulți oameni de televiziune care ne-au jignit. Știam că pentru a avea concerte trebuia să avem vizibilitate.

Nu eram pe radio, nu aveam clipuri, doar emisiunile tv erau cele care ne promovau. Și atunci asta se întâmpla, da. Tăceai și înghițeai ca să mergi să îți promovezi piesele. Nu îndrăzneai să te pui rău cu nimeni, nu îndrăzneai să te cerți cu nimeni. Și era o situație de compromis. Au fost mai multe jigniri: că nu sunt frumoase, că nu sunt talentate, că sunt pițipoance, că nu știu să se îmbrace” a povestit Denisa.

Cifră de afaceri de zeci de milioane de euro

Cert este că vedeta a renunțat la cariera artistică și și-a găsit de fapt vocația în afaceri. Așa se face că acum se poate lăuda cu o cifră de afaceri în creștere și se extinde. ”Anul acesta cred că 12 milioane de euro.nu este o cifră de afaceri mare, hai să ne uităm că sunt oameni care au cifre de afaceri de 30 de milioane, de 50 de milioane.

Uite de exemplu la anul lansăm gamă de make-up, costă enorm. Make-up are cantități de 5000 de bucăți pe nuanță. Tot ce am construit și am dezvoltat s-a dezvoltat organic. Cum? Simplu. Reinvestim fiecare sumă pe care o avem”, a mai precizat vedeta. Ea mai spus că își dorește foarte mult și un copil, dar nu va face imposibilul ca să-l aibă.