Denisa de la Bambi, dezlănțuită într-un club, după mai multe pahare cu vin

Denisa de la Bambi și Mircea Brânzei au succes în afaceri, ca dovadă afacerile de succes care le aduc bani frumoși. Din când în când, cuplul se distrează prin cluburile de lux din Bucureşti. Iar unul dintre aceste momente a fost surprins de către paparazzi de la cancan.ro.

Sursa menționată spune că după mai multe pahare cu vin date peste cap de cei doi s-au lăsat duși de val pe ritmurile muzicii din club. Cei doi au mai fost însoțiți de prieteni, dar cam uitaseră de ei.

Cei doi îndrăgostiți au stat doar unul lângă celălalt pe tot parcursul nopții în club. Soțul artistei, Mircea Brânzei, avea grijă ca Denisa de la Bambi să nu rămână fără vin.

Sursa foto: Facebook.

Imediat după ce l-a cunoscut pe viitorul soţ, cântăreața a crescut punct de vedere financiar. Cei s-au axat mai mult pe afaceri. De la parfumerii până la investiții în domeniul imobiliar de peste granițe. Denisa Tănase a recunoscut că afacerile nu au mai mers atât de bine în perioada pandemiei. Au pierdut sume mari de bani din cauza unei afaceri cu măşti.

„A fost în pandemie, când era nebunia cu măștile, când am zis că trebuie să aducem și noi măști. Ne și panicasem puțin, se închiseseră mall-urile, clinicile erau închise. Totul părea că nu va mai funcționa și atunci am zis: toată lumea aduce măști, hai să aducem și noi. Și am adus măști când erau la suprapreț, cu mega taxe de transport. După care am zis: de ce să aducem măști și să nu le producem? Și am investit într-o fabrică, într-o linie de producție de măști pe care am adus-o cu niște mega supra costuri pe avion, ca să vină repede, că ne gândeam că trece COVIDUL și nu mai apucăm să le folosim, a declarat artista pentru cancan.ro.