Ioniță de la Clejani este foarte afectat de șirul de scandaluri în care a fost implicat, fiul său, Fulgy, în ultima perioadă. El a spus că nu vrea să mai vorbească pe această temă și a făcut un gest extrem. Pentru că se trezea la poartă cu tot felul de persoane, a decis să-și distrugă interfonul.

Enervat pentru că nu mai avea liniște, a decis să-și facă praf interfonul pe care îl avea la poartă

„Dragilor, aveți grijă de copiii dumneavoastră, nu credeți toți oamenii care vin spre dumneavoastră… Spre noi vin. Eu am rupt interfonul și l-am băgat în coșul de gunoi. Știți de ce nu mai am interfon? Pentru că vin fel și fel de oameni la poarta mea. Am acceptat să vină televiziunile acasă, asta e, mi-am asumat… Mi-am rupt interfonul și l-am băgat în gunoi ca să nu mai fim sunați.

Nu toată lumea care te pupă… unii îți lasă venin și sunt numai pe interes. Aveți grijă de copii, decât să scrieți mesaje rele este mult mai bine să faci niște povețe, niște sfaturi… E ușor să faci un rău, binele se face greu”, a spus Ioniță de la Clejani.

Decizie de ultimă oră luată de Ioniță și Viorica de la Clejani. Nu vor să mai dea informații despre problemele cu care se confruntă în familie

Și Ioniță de la Clejani și soția sa, Viorica au luat decizia de-a nu mai vorbi cu presa despre problemele pe care le au în familie. „Începând din acest moment, unicul subiect pe care voi comunica cu reprezentanții Mass-Media este cel privind viața profesională, proiectele muzicale pe care le pregătim, fiindcă noi rămânem aceeași care pun respectul față de meserie și de public mai presus de orice”, a fost anunțul pe care l-a făcut Ioniță de la Clejani pe contul de Facebook.