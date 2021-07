Florin „Bamboo”, fostul impresar al lui Florin Salam, spune că Fulgy ar fi, de fapt, fiul lui Dan Bursuc şi că seamănă izbitor de tare cu Dan Bursuc, atât fizic, cât și comportamental.

„E tot chipul tău. Du-te și fă-i analizele”

”Dan Bursuc… Felicitări, Dane, are toate ”arfele” lui Bursuc. ”Ștocar” de meserie. E tot chipul tău. Băi, fraților, toate ”arfele” lu tac-tu Bursuc le ai, Fulgy. Vioricooo, tare cuminte ai mai fost! Să moară tata de nu e copilul tău. Du-te și fă-i analizele… Vă pupă Bamboo. Frații mei lăutari… Fratele meu, Bursuc, mai are un copil”, a scris Florin Bamboo într-o postare pe social media.

Anunţul-bombă vine la doar câteva săptămâni după ce Fulgy l-a acuzat pe Dan Bursuc că ar fi violat-o pe sora sa Margherita.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențabil, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a mărturisit Fulgy.

Florin Salam, despre cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor

„Fulgy e prietenul meu. Ţin la el foarte mult. E talent mare, dar lumea nu-şi dă seama. Ei l-au zăpăcit, de mai spune şi el vorbă-două. E cel mai mare talent din România, pentru mine nu există altul mai mare. Dacă n-ai un Fulgy, să ţi-l cumperi! Are părinţi valoroşi, ce să-l mai iau eu sub aripa mea! Dacă e cineva care să-l protejeze, să-i dea poftă de viaţă şi financiar să-i dea putere, sunt părinţii lui care pot să-l ajute”, a spus Salam, la Xtra Night Show. „E puştan, are voie să copilărească. Şi glumele sunt tot de puştan”, a mai spus manelistul.

Florin Bamboo a devenit celebru după ce a anunţat că-i ridică o statuie lui Florin Salam

La vremea respectivă, el se ocupa de toate angajamentele cântărețului în Spania, Italia și Germania. Impresarul a declarat atunci că Salam este o valoare şi merită o statuie.

”Florin Salam este un om de valoare în rândul iubitorilor de manele. Am dat deja comandă și o parte din bani pentru ca oamenii să se apuce de lucru. Statuia va fi făcută din porțelan sau marmură neagră și costă în jur de 12.000 de euro. Valoarea lui Florin Salam este însă mult mai mare, nu e poate măsura în bani”, spunea Florin Bamboo, în urmă cu 7 ani. Între timp, acesta a abandonat planul iar statuia nu a mai fost constuită niciodată, potrivit cancan.