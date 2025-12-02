Emmanuel Macron, despre planul de pace pentru Ucraina: Nu poate fi finalizat decât cu europenii la masă

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Élysée alături de Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron a transmis că un eventual acord de pace între Ucraina și Rusia nu poate fi conturat fără participarea directă a Kievului și a statelor europene. Declarațiile sale vin în contextul discuțiilor intense privind planul propus de Statele Unite.

Macron a insistat asupra rolului decisiv al Europei în formarea unui eventual acord.

„În problema activelor îngheţate, garanţiilor de securitate, aderării la Uniunea Europeană (UE), sancţiunilor europene, (acest plan) nu poate fi finalizat decât cu europenii la masă. Aşadar, suntem încă într-o fază prealabilă”, a precizat liderul francez, subliniind că negocierile nu pot avansa fără contribuția capitalelor europene.

În acest stadiu, oficialii occidentali analizează componentele esențiale ale planului american, aflat încă înaintea unei discuții directe cu Rusia.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să discute cu Donald Trump despre elementele „problematice” ale inițiativei americane. El a explicat că aceste aspecte sunt „destul de grele” și necesită clarificări suplimentare.

Acest plan, prezentat de Statele Unite în urmă cu două săptămâni, a fost analizat în detaliu de delegațiile ucraineană și americană, mai ales în privința problemelor legate de teritoriile ocupate și de garanțiile de securitate destinate Kievului. Documentul urmează să fie transmis autorităților ruse într-o etapă viitoare a procesului diplomatic.

Zelenski a subliniat că ”cel mai dificil subiect” rămâne cel al teritoriilor aflate sub controlul Rusiei. În prezent, Moscova ocupă aproximativ 19% din suprafața Ucrainei și revendică anexarea celor patru regiuni estice și sudice – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie – controlate doar parțial.

Condiția impusă de Rusia pentru oprirea ostilităților este retragerea armatei ucrainene din aceste zone, un punct pe care Kievul îl respinge categoric.

Ucraina continuă să insiste asupra necesității unor garanții solide de securitate din partea Occidentului, menite să prevină o posibilă agresiune viitoare. Zelenski a reiterat luni importanța acestui aspect, declarând că problema este ”foarte importantă” și solicitând ”garanţii concrete din partea Statelor Unite şi garanţii concrete din partea Europei”.

Totodată, liderul ucrainean a criticat ideea excluderii europenilor din discuțiile privind reconstrucția țării, un punct distinct al planului american, considerând această abordare nedreaptă.