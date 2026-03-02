Companiile aeriene care și-au retras cursele din Orientul Mijlociu. Lista actualizată

Tot mai multe companii aeriene au decis să suspende temporar zborurile către Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescute din regiune și al preocupărilor legate de siguranța pasagerilor și a echipajelor. Măsura vizează atât rutele directe, cât și conexiunile operate prin marile hub-uri din zonă, informează Express.

Companiile aeriene din întreaga lume au început să își suspende zborurile către Orientul Mijlociu, în urma escaladării conflictului dintre Iran, SUA și Israel, declanșând perturbări asupra traficului aerian internațional. Operațiunile militare recente și atacurile de răspuns s-au extins rapid, vizând orașe precum Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit, toate găzduind baze militare americane, dar și Israel.

Spațiul aerian regional a fost puternic afectat, cu restricții sau închideri totale în marile aeroporturi din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, Abu Dhabi și Doha. Ca urmare, zborurile comerciale și cele turistice au fost perturbate masiv.

Numeroși turiști din întreaga lume au fost prinși în această situație, având rezervări în Dubai și alte destinații din regiune. Ministerele de Externe au emis avertismente clare, recomandând cetățenilor să evite călătoriile în Israel și Palestina și să rămână în siguranță până la stabilizarea situației.

Industria aviatică monitorizează cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, iar reluarea zborurilor va depinde de securitatea spațiului aerian și de deciziile autorităților locale și internaționale. Mai multe companii aeriene din întreaga lume și-au suspendat temporar rutele către regiune, afectând atât pasagerii de afaceri, cât și turiștii.

Aegean Airlines – suspendă cursele către Tel Aviv (Israel), Beirut (Liban) și Erbil (Irak) până pe 2 martie.

Air Astana – toate zborurile către Orientul Mijlociu anulate până pe 3 martie.

Air Canada – serviciile către Israel anulate până pe 8 martie, iar cele către Dubai până pe 3 martie.

Air Europa – zborurile către Tel Aviv anulate; compania monitorizează situația pentru posibile modificări.

Air France-KLM – toate zborurile către și dinspre Tel Aviv șiBeirut anulate pentru sâmbătă; KLM suspendă serviciile de weekend către și dinspre Dubai, Dammam și Riyadh.

Azerbaijan Airlines – suspendă toate zborurile către și dinspre Dubai, Doha, Jeddah și Tel Aviv.

British Airways – cursele către Tel Aviv și Bahrain anulate până pe 3 martie.

Cathay Pacific – suspendă serviciile către și dinspre Dubai și Riyadh.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice constant site-urile companiilor aeriene și să profite de opțiunile de reprogramare sau rambursare, acolo unde acestea sunt disponibile. Industria rămâne în alertă, iar deciziile privind reluarea zborurilor vor fi adaptate în funcție de evoluția situației de securitate în regiune.

Din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și a restricțiilor impuse asupra spațiilor aeriene și aeroporturilor din regiune,compania Tarom anunță suspendarea temporară a zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Amman, până pe data 2 martie 2026.

Situația zborurilor RO155 OTP–TLV și RO156 TLV–OTP programate pe 3 martie este în analiză, iar decizia finală va fi comunicată în cel mai scurt timp.

Compania mai anunță că pasagerii afectați pot alege între reprogramarea călătoriei, emiterea unui voucher TAROM sau rambursarea integrală a biletului neutilizat. Compania subliniază că siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea principală și că operarea zborurilor va fi reluată imediat ce condițiile permit desfășurarea lor în siguranță.

Pentru informații actualizate, pasagerii sunt sfătuiți să consulte site-ul tarom.ro sau să contacteze Call Center-ul TAROM.