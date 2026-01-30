Poziția Iranului contează mai mult decât pare. Ormuz, mai mult decât o strâmtoare

Poziţia Iranului în spaţiul regional nu e doar o chestiune de hartă, este un liant între resurse energetice, coridoare comerciale şi reţele politice şi militare care pot transforma un incident local într-o undă de şoc globală.

În centrul acestei ecuatii se află Strâmtoarea Ormuz — un „chokepoint” maritim prin care, în 2024, au trecut în medie circa 20 de milioane de barili pe zi, adică aproximativ 20% din consumul global de hidrocarburi.

Această dependenţă face din orice escaladare în sau în jurul Ormuz un eveniment cu potenţial de a modifica preţurile energetice şi rutinele logistice ale marilor importatori (China, India, Japonia).

Articolul de faţă dezvoltă trei fire: geografia strategică a Iranului (avantaje şi limitări), reţeaua de aliaţi şi „proxi” prin care Teheran proiectează influenţă, şi rolul concret al Strâmtorii Ormuz — inclusiv scenarii de criză şi alternative logistice pentru regiune.

Iranul ocupă un loc geostrategic cheie: un stat cu aproximativ 2.400 km de coastă la Marea Caspică, Golful Persic şi Marea Omancare curatează accesul între Eurasia şi Peninsula Arabică.

Coastele din sud (Bandar Abbas, Chabahar) sunt puncte nodale — porturi, baze navale şi terminale energetice — care permit Teheranului să controleze patrularea şi, în ultimă instanţă, securitatea rutelor maritime către Oceanul Indian.

Această poziţie transformă Iranul într-un „pivot” între producătorii de hidrocarburi din Golf şi pieţele din Asia de Est.

Avantajele sunt multiple:

proximitatea strâmtorilor vitale (în special Ormuz),

platforme navale şi logistice pentru IRGC şi Marina regulară,

vecinătăţi cu state şi teritorii instabile (Iraq, Siria, Yemen, Caucaz) care oferă Teheranului posibilităţi de a extinde influenţa prin «proxi» şi rute terestre alternative.

Portul Chabahar, promovat ca un nod de acces terestru spre Asia Centrală, o rută alternativă la controlul maritim al Ormuz.

Limitările sunt însă reale:

economia iraniană rămâne puternic dependentă de exporturile de hidrocarburi, ceea ce face ţara vulnerabilă la blocaje maritime şi la sancţiuni financiare.

infrastructura logistică (conducte, terminale, capacităţi de stocare) are limite concrete în scenarii de închidere prelungită a Ormuz; asta forţează Teheranul să jongleze între demonstraţii de forţă şi necesitatea de a menţine fluxurile comerciale vitale.

presiunea externă — militară şi diplomatică — rămâne un factor care poate contrabalansa avantajele geografice ale Iranului.

Modelul de influenţă al Iranului combină instrumente statale (diplomaţie, cooperare militară formală) cu reţele non-statale (grupări bine înarmate şi bine integrate logistic).

Această familie de instrumente permite Teheranului atât să extindă presiunea asimetrică asupra adversarilor, cât şi să creeze „buffer-zones” în jurul intereselor sale.

Hezbollah rămâne componenta cea mai vizibilă şi eficientă a reţelei iraniene în Levant.

Sprijinul politic, financiar şi militar din partea Iranului a transformat gruparea într-o forţă capabilă să pună în discuţie dinamica de securitate a Israelului şi Libanului deopotrivă; capacitatea de a lanţa rachete de rază medie şi de a menţine facilităţi logistice sporeşte valoarea strategică a legăturii Teheran-Beirut.

În paralel, Siria continuă să ofere un coridor terestru — de la Iran, prin Irak, spre Siria şi Liban — pentru transferuri de echipamente şi consilieri, chiar dacă acest coridor a fost ţinta unor operaţiuni aeriene şi a suferit distrugeri repetate.

Iraq ilustrează funcţia de „platformă regională”: miliţii pro-iraniene (inclusiv facţiuni din Popular Mobilization Forces) au oferit Teheranului proximitate geografică şi capacitate de a opera sub pragul confruntării deschise, prin atacuri ţintite, demonstraţii de forţă sau presiune politică asupra guvernului de la Bagdad.

Cooperarea şi simultanele tensiuni dintre actorii irakieni şi Iran arată cât de fragilă, dar şi cât de utilă, este reţeaua construită de Teheran.

În sud, sprijinul iranian pentru Houthis din Yemen a extins aria de influenţă la intrările spre Marea Roșie — fapt demonstrat prin atacuri asupra navelor comerciale şi prin capacitatea Houthi de a influenţa costurile asigurărilor maritime şi rutele comerciale.

Acţiunile houthis legate de conflictul israeliano-palestinian au provocat redirecţionări de rute şi creşteri de prime de asigurare, cu efect asupra comerţului global.

Instrumentele non-militare includ reţele comerciale şi financiare care ocolesc sancţiunile (shadow shipping, tranzacţii în monede alternative), precum şi relaţii strategice cu puteri mari non-occidentale (China, Rusia) care pot oferi pieţe şi pieţe financiare alternative.

În ansamblu, reţeaua iraniană e flexibilă şi diversă, dar nu e invulnerabilă: costurile politice şi riscul de reacţii externe (lovituri aeriene, presiune diplomatică) limitează acţiunile Teheranului şi pot fractura coeziunea proxi-ilor în perioade lungi de criză.

Strâmtoarea Ormuz este marea axă a influenţei iraniene: controlul (sau ameninţarea de a controla) acestui canal narrow între Peninsula Arabică şi Golful Oman conferă Teheranului un multiplicator de putere disproporţionat.

Din punct de vedere economic, volumele care traversează Ormuz seamănă cu un barometru al vulnerabilităţii: în 2024, circa 20 milioane barili/zi au circulat prin strâmtoare, aproximativ 20% din consumul global de hidrocarburi — o cifră care explică imediat de ce orice ameninţare la adresa Ormuz are potenţial global.

Din perspectivă militară, IRGC-Navy (Forţele Navale ale Corpului Gardienilor Revoluției) şi forţele rapide ale Teheranului au dezvoltat un set de capabilităţi asimetrice: bărci rapide pentru hărţuire, lansatoare de rachete anti-navă, mine navale şi un inventar tot mai utilizat de drone maritime şi aeriene.

Aceste instrumente nu sunt concepute neapărat pentru a înfrânge o flotă convenţională puternică, ci pentru a impune costuri şi a forţa reconfigurări ale rutelor comerciale — o strategie de „nega și descurajează” care poate paraliza traficul pe perioade scurte.

Exerciţii navale recente ale IRGC în regiune arată că Teheran păstrează o prezenţă operativă activă şi se pregăteşte pentru scenarii de escaladare.

Scenariile de criză sunt variate: de la minare parţială a canalului, la atacuri asupra tancurilor sub pavilion străin, până la blocaje temporare dirijate.

Efectele imediate sunt creşteri bruște ale preţurilor petrolului şi reacţii ale pieţelor financiare — trend confirmat în episoade recente când riscurile geopolitice din regiune au determinat salturi de preţuri. Un exemplu de legătură directă între tensiuni şi pieţe este mişcarea de preţuri în ianuarie 2026, când temerile privind un atac asupra Iranului au dus la majorări semnificative ale cotaţiilor ţiţeiului.

În faţa unei închideri prelungite a Ormuz, statele din Golf s-au orientat către alternative: conducte care leagă câmpurile din est de porturi pe Marea Roşie (ex. conductele Saudită East-West/Abqaiq → Yanbu) ori extinderea capacităţilor de stocare şi a exportului prin terminale non-Hormuz.

Totuşi, aceste alternative au limitări de capacitate şi cost: pot absorbi o parte din fluxuri pe termen scurt, dar nu pot înlocui integral volumul care trece normal prin Ormuz fără costuri economice şi logistice semnificative. De aceea, presiunea exercitată în strâmtoare rămâne un instrument eficient de influenţă strategică.

Impactul unei crize în jurul Iranului sau a unei suspendări a traficului prin Ormuz se resimte rapid în trei zone: securitate militară, economie energetică şi logistică comercială.

Militar, prezenţa crescândă a forţelor externe (SUA — Fifth Fleet, coaliţii navale europene) reflectă nevoia receptorilor şi transitului de a descuraja acţiunile care pun în pericol comerţul maritim. Politic, incidentele catalizează alianţe temporare şi negocieri intense pentru detensionare.

Economic, consumatorii mari de energie — China şi India în frunte — sunt cei mai expuşi la fluctuaţii de preţ şi la necesitatea de a-şi securiza aprovizionarea (stocuri strategice, contracte pe termen lung, diversificarea rutelor).

Creşterea primelor de asigurare şi redirecţionarea navelor (pe rute mai lungi) majorează costurile comerciale globale, cu efecte care pot persista luni. În plus, contagiunea pe pieţele financiare (valute, acţiuni) tinde să amplifice impactul imediat.

Regiunile gazdă (Arabia Saudită, EAU) au instrumente pentru atenuare, dar şi interese proprii de a limita escaladarea — uneori concurente cu cele ale Iranului.