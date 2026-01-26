Exclusiv. SUA, Iranul și noul echilibru regional. Adrian Severin: Orientul Mijlociu nu este un teatru al drepturilor omului

Dosarul iranian rămâne unul dintre cele mai complicate de gestionat diplomatic în Orientul Mijlociu. Fostul ministru de Externe al României și europarlamentar Adrian Severin subliniază în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei că echilibrul de putere din regiune explică complexitatea situației.

„Problema iraniană ține de echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Iranul și Turcia sunt cele două mari imperii istorice ale regiunii. Turcia a fost integrată în sistemul euroatlantic, ceea ce a permis SUA să-i controleze politica externă. Iranul a rămas singurul actor capabil să conteste supremația Israelului, care funcționează ca un portavion american terestru”, explică Severin.

Fostul diplomat precizează că confruntarea cu Iranul nu are legătură cu drepturile omului, ci cu strategia de dominare regională. În acest context, confruntarea cu Iranul, în opinia lui Adrian Severin, „nu ține de democrație sau de drepturile omului, ci de strategia de dominare regională”.

Astfel, „Iranul are o poziție strategică majoră, controlând indirect Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproape jumătate din traficul petrolier mondial”, a subliniat fostul ministru.

El mai menționează că presiunile internaționale nu au slăbit regimul iranian, ci au consolidat unitatea internă și i-au oferit „o ancoră în relațiile externe”.

„Tentativele de slăbire a Iranului prin presiuni și sancțiuni nu au dus la prăbușirea regimului, ci la consolidarea unității interne. Iranul este astăzi parte din BRICS și din alte organizații internaționale care îi oferă garanții și îl obligă la o anumită conduită”, a mai precizat Adrian Severin.

Pe termen scurt, potrivit declarațiilor fostului diplomat, SUA nu vor mai căuta o confruntare directă cu Iranul și se va concentra pe alte zone strategice.

„Cred că, pe termen scurt, SUA nu vor mai insista asupra unei confruntări directe cu Iranul, întrucât mizele strategice majore se află în Pacific, în Oceanul Indian și în Oceanul Arctic”, a afirmat fostul ministru în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

Adrian Severin atrage atenția apoi asupra adaptării Israelului la noile realități multipolare. Conform celor spuse de el, „rămâne de văzut cum se va acomoda Israelul într-o ordine regională multipolară”.

Fostul ministru explică astfel cum „Orientul Mijlociu nu este un simplu teatru al drepturilor omului sau al democrației”, ci reprezintă acum „o adevărată arenă strategică unde actorii istorici, interesele energetice și alianțele internaționale definesc acțiunile diplomatice și militare”.

În acest context, „Iranul continuă să fie un actor central, iar relațiile sale cu SUA, Israel și alte state regionale vor modela stabilitatea și securitatea întregii regiuni”, conchide Adrian Severin.