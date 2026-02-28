Social

TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv

Comentează știrea
TAROM suspendă temporar zborurile către Tel AvivTarom. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Compania aeriană de stat a României a anunțat suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre Tel Aviv, în contextul războiului declanșat în această dimineață, se arată în tr-un comunicat al companiei.

Zborurile spre Israel, anulate temporar

Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026.

TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv.

Ce curse sunt suspendate de TAROM

Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 și A0196/26. În aceste condiții, zborurile comerciale regulate către și dinspre Tel Aviv nu pot opera.

Primul oraș din România cu roboți care fac curat pe stradă. Pot să și vorbească cu oamenii
Primul oraș din România cu roboți care fac curat pe stradă. Pot să și vorbească cu oamenii
Israel și SUA atacă în Iran, Teheranul ripostează. Trump: Vreau o națiune sigură și asta vom avea în Iran. Khamenei și Pezeshkian, vizați de IDF. Video. Live text
Israel și SUA atacă în Iran, Teheranul ripostează. Trump: Vreau o națiune sigură și asta vom avea în Iran. Khamenei și Pezeshkian, vizați de IDF. Video. Live text

În consecință, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv. Astfel, sunt anulate zborurile OTP–TLV și TLV–OTP precum și a cursele de retur aferente:

  • 28 februarie: RO155 OTP–TLV
  • 1 martie: RO156 TLV–OTP, RO2153 OTP–TLV, RO2154 TLV–OTP
  • 2 martie: RO155 OTP–TLV
  • 3 martie: RO155 OTP–TLV, RO156 TLV–OTP
Explozie Ain Qana, Liban

Explozie Ain Qana, Liban / sursa foto: captură video

Ce urmează la TAROM

TAROM monitorizează permanent evoluțiile din Israel, în coordonare cu partenerii operaționali și autoritățile relevante, pe multiple planuri – securitate, spațiu aerian și operare aeroportuară și va reveni cu UPDATES în timp real, potrivit comunicatului.

Siguranța pasagerilor și a echipajelor reprezintă prioritatea TAROM. Compania va relua operarea zborurilor către Tel Aviv imediat ce condițiile operaționale vor permite acest lucru.

Opțiuni pentru pasagerii afectați

Pasagerii cu rezervări pe zborurile TAROM către/dinspre Tel Aviv în perioada afectată vor fi informați direct și pot opta pentru reprogramarea călătoriei (rebooking) pentru o dată ulterioară, după reluarea operațiunilor;

Pentru informații actualizate privind zborurile, pasagerii sunt rugați să consulte www.tarom.ro sau să contacteze Call Center TAROM.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    28 februarie 2026 la 13:45

    umplute cu kurwele ovreiesti si trimise direct in Iran!!!!!!

Stiri calde

13:55 - Primul oraș din România cu roboți care fac curat pe stradă. Pot să și vorbească cu oamenii
13:55 - Israel și SUA atacă în Iran, Teheranul ripostează. Trump: Vreau o națiune sigură și asta vom avea în Iran. Khamenei ș...
13:47 - Două armate, un singur stat. Cum este organizată forța militară a Iranului
13:34 - Gazele se scumpesc de la 1 aprilie. Clienții se vor confrunta cu facturi mai mari
13:26 - Apel către iranieni: „Alăturați-vă forțelor de eliberare”. Aplicația de rugăciune din Iran, deturnată de hackeri
13:19 - Exclusiv. România, piață emergentă în HoReCa: investițiile cresc, dar lipsa strategiei și criza de personal frânează ...

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale