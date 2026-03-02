Doi morți și 14 răniți într-un incident investigat ca posibil act de terorism, în Texas

Un bărbat înarmat a ucis două persoane și a rănit alte 14 în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea unui bar din orașul Austin, statul Texas, conform Associeated Press.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități pentru The Associated Press, suspectul purta haine cu un design ce includea steagul Iranului și inscripția „Proprietatea lui Allah”. Incidentul este analizat de Biroul Federal de Investigații ca un posibil act de terorism.

Atacul a avut loc la scurt timp după ora 2:00, în zona Sixth Street, cunoscută pentru viața de noapte și pentru concentrarea de baruri și cluburi muzicale, situată la câțiva kilometri de University of Texas at Austin.

Potrivit șefei Poliției din Austin, Lisa Davis, suspectul a trecut de mai multe ori cu un SUV prin fața localului Buford’s Backyard Beer Garden înainte de a opri și de a deschide focul din interiorul vehiculului asupra persoanelor aflate pe terasă și în fața barului. Ulterior, „a parcat, a coborât cu o pușcă și a început să tragă asupra oamenilor care mergeau pe stradă”, a declarat aceasta.

Forțele de ordine au intervenit rapid, ajungând la intersecție la mai puțin de un minut de la primul apel de urgență. Polițiștii l-au împușcat mortal pe atacator. Conform autorităților, trei dintre răniți se aflau în stare critică duminică dimineață.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) l-a identificat pe suspect ca fiind Ndiaga Diagne, în vârstă de 53 de ani.

Instituția a precizat că acesta a intrat în Statele Unite în anul 2000 cu viză turistică B-2, a devenit rezident permanent legal după șase ani, în urma căsătoriei cu o cetățeană americană, iar în 2013 a obținut cetățenia americană. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, era originar din Senegal.

Un student în vârstă de 22 de ani, Nathan Comeaux, aflat în zonă în momentul incidentului, a declarat că localul era „plin de studenți, probabil în mare parte de la UT, umăr la umăr, sute de oameni care își petreceau seara”.

El a relatat că plecase să cumpere pizza de la un camion amplasat peste stradă când au început focurile de armă.

„Nimeni din jurul camionului nu înțelegea ce se întâmplă”, a spus acesta, unii crezând că zgomotele provin de la artificii sau de la o motocicletă. Studentul a povestit că s-a ascuns în spatele unei bănci, iar ulterior a văzut polițiștii alergând spre locul incidentului.

„Comunitatea UT a fost cu siguranță puternic afectată de acest lucru”, a adăugat el.

FBI investighează cazul ca posibil act de terorism. Alex Doran, agent special interimar responsabil de biroul FBI din San Antonio, a declarat că autoritățile au descoperit „indicii” asupra suspectului și în vehiculul acestuia care justifică analiza acestei ipoteze. „Este încă prea devreme pentru a face o determinare în acest sens”, a precizat el.

Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump a fost informat cu privire la incident. Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a declarat că statul va răspunde ferm oricărei tentative de a „folosi conflictul actual din Orientul Mijlociu pentru a amenința Texasul”.

Președintele Universității Texas din Austin, Jim Davis, a transmis pe rețelele sociale că printre cei afectați se numără „membri ai familiei noastre Longhorn”. „Gândurile noastre se îndreaptă către victime și către toți cei afectați”, a transmis acesta.

Zona divertismentului a rămas sub supraveghere intensă, mai multe străzi fiind închise temporar pentru desfășurarea investigațiilor, la care participă și agenți federali, inclusiv reprezentanți ai ATF.

Incidentul are loc într-un context tensionat, la o zi după ce Statele Unite și Israel au lansat un atac asupra Iranului. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate motivația atacului.