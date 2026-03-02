Teheranul a respins recentele oferte de armistițiu venite din partea administrației Trump și a decis să escaladeze conflictul, vizând direct interesele Statelor Unite ale Americii și ale Uniunii Europene. Potrivit unei analize publicate de expertul în relații internaționale Trita Parsi, asasinarea Ayatollahului Ali Khamenei a eliminat orice „linie roșie” a Iranului, regimul fiind acum dispus să plătească un preț masiv pentru a forța retragerea inamicilor săi.

Într-o serie de observații postate pe platforma X, Trita Parsi detaliază motivele din spatele noii strategii iraniene și modul în care conflictul din Orientul Mijlociu capătă o dimensiune internațională mult mai periculoasă.

Trita Parsi se declară strict anti-război și pro-diplomație, dar o mare parte a opoziției iraniene din exil și a criticilor săi îl consideră un apologet sau chiar un lobbyist neoficial al regimului de la Teheran. De aceea vom prezenta și contrargumente EVZ la analiza sa.

Conform analizei, Teheranul consideră că acceptarea armistițiului din luna iunie a fost o greșeală tactică majoră, care a permis SUA și Israelului să se reaprovizioneze și să se remobilizeze. În prezent, liderii iranieni sunt convinși că o nouă pauză ar duce doar la reluarea atacurilor peste câteva luni.

Pentru ca o încetare a focului să fie acceptată, Iranul consideră că Statele Unite ale Americii trebuie să resimtă costuri mult mai mari, astfel încât reluarea războiului să devină inacceptabilă pentru Washington.

Contraargument EVZ. Parsi susține că Iranul respinge armistițiul pentru că a învățat din greșeala din iunie și vrea să impună costuri mari Americii. Părerea noastră este cu totul alta: regimul respinge pacea pentru că este disperat. Fără un inamic extern și fără starea de război permanent, Gărzile Revoluționare (IRGC) ar trebui să dea socoteală propriului popor pentru o economie distrusă și pentru decenii de opresiune. Ei au nevoie de acest conflict pentru a justifica legea marțială internă.

Parsi subliniază o schimbare majoră în modul de operare al forțelor iraniene prin atacuri constante asupra Israelului. Spre deosebire de războiul din iunie, când Iranul lansa salve masive de rachete, acum a optat pentru un nivel constant de atacuri pe tot parcursul zilei. Deși pagubele imediate sunt mai mici, scopul este uzura pe termen lung. Teheranul a concluzionat că Israelul are o toleranță mare la durere cât timp are sprijinul SUA, motiv pentru care ținta principală a devenit Washingtonul.

O a doua schimbare de strategie este fără „linii roșii” împotriva americanilor. Uciderea lui Khamenei a declanșat o ofensivă totală asupra bazelor SUA din regiune, inclusiv din statele aliate. Scopul declarat este provocarea de victime în rândul trupelor americane, pentru a demonstra că reținerea din trecut a Iranului nu era un semn de slăbiciune, așa cum credea establishmentul de securitate american.

Un detaliu extrem de îngrijorător remarcat de Parsi este decizia Iranului de a lovi interesele europene, plecând de la premisa că războiul se va încheia doar dacă și Europa plătește un preț.

În acest sens, forțele iraniene au atacat baze din Cipru, stat membru al Uniunii Europene, folosite anterior pentru lansarea de atacuri împotriva Iranului, baza militară franceză din Emiratele Arabe Unite.

Contraargument EVZ. Să prezinți atacarea bazelor din Cipru (UE) și a celor franceze drept o „schimbare inteligentă de strategie” este o insultă la adresa logicii. După ce rețeaua lor de proxy-uri (Hezbollah, Hamas) a fost decimată, regimul acționează haotic, lovind orbește. Nu este o demonstrație de putere, ci reacția unui animal încolțit care speră că, provocând haos global, Occidentul se va speria și va cere Israelului să se oprească.

În ciuda speculațiilor că asasinarea liderului suprem ar putea declanșa o revoluție, Parsi notează că, deși au existat expresii de bucurie în rândul populației, nu a avut loc o mobilizare reală pe străzi pentru răsturnarea regimului. Fereastra de oportunitate pentru o revoltă internă se închide rapid, în timp ce sistemul teocratic strânge rândurile și pregătește o nouă conducere de mână forte.

Contraargument EVZ. Aceasta este, de departe, cea mai toxică afirmație a lui Trita Parsi. El spune că fereastra pentru răsturnarea regimului după moartea lui Khamenei „se închide” și că sistemul se stabilizează. Ce omite intenționat Parsi să spună este de ce străzile nu sunt pline: pentru că IRGC a transformat orașele în zone de război și a executat sumar mii de tineri în ultimele luni.

Expertul își încheie analiza cu un avertisment dur la adresa decidenților occidentali: „Întrebarea «Cum se va termina asta?» ar fi trebuit pusă înainte de declanșarea acestui război. Nu a fost.”

Contraargument EVZ. Aici răspunsul este simplu: Singura greșeală a Occidentului nu a fost că a ripostat, ci că a tolerat timp de 40 de ani un regim care își ia ostatic propriul popor și exportă terorism.