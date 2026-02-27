Luxemburg și România, singurele țări din UE cu majoritate de imigranți din alte state membre

În 2024, doar Luxemburg și România au înregistrat mai mulți imigranți din alte state membre UE decât din afara Uniunii Europene, arată datele Eurostat. În majoritatea țărilor, imigrația din afara UE rămâne dominantă.

Datele Eurostat pentru 2024 arată că Luxemburg și România sunt singurele țări din Uniunea Europeană unde majoritatea imigranților provin din alte state membre.

În Luxemburg, 85,5% dintre imigranți vin din alte țări ale Uniunii, în timp ce în România, proporția este de 56%.

Restul statelor membre înregistrează un număr mai mare de imigranți din afara UE, confirmând o tendință generală de atragere a populației din țări terțe.

La polul opus, Cehia, Italia și Spania au raportat cele mai mari proporții de imigranți din afara Uniunii. În Cehia, 87% dintre persoanele venite să locuiască acolo provin din state terțe. Italia înregistrează 86,2%, iar Spania 84,5%.

Aceste cifre evidențiază diferențele majore între fluxurile migratorii din interiorul UE și cele externe.

În total, aproximativ 4,2 milioane de persoane au migrat în Uniunea Europeană din țări terțe în 2024. Această cifră nu include solicitanții de azil și refugiații din Ucraina aflați sub protecție temporară în unele state membre.

În paralel, alte 1,5 milioane de persoane s-au mutat între țările UE. Rata medie de imigrație din țările terțe a fost de 9,2 imigranți la 1.000 de locuitori.

Analizând raportul la populație, Malta a înregistrat cea mai mare rată de imigrație din 2024, cu 60 de persoane la 1.000 de locuitori. Cipru urmează cu 42 de imigranți la 1.000, iar Luxemburg cu 38.

România se situează pe locul 10, cu 15 imigranți la 1.000 de locuitori. La polul opus, Slovacia a raportat cea mai scăzută rată, de doar un imigrant la 1.000 de locuitori. Alte state cu rate reduse sunt Franța (6), Italia, Letonia, Bulgaria și Polonia, toate cu câte 8 imigranți la 1.000 de locuitori.