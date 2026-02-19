Plan de returnare a migranților în țările natale. Țările din UE care iau măsuri

Cinci țări membre ale Uniunii Europene vor să ia măsuri severe împotriva migranților. Grecia, Austria, Olanda, Germania și Danemarca au pus la cale un plan prin care cei care nu primesc azil politic vor fi trimiși în țările natale, conform EFE.

Thanos Plevris, ministrul migrației și azilului politic din Grecia, a anunțat că a avut o întâlnire cu omologii săi din țările mai sus menționate şi că echipele tehnice se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a discuta detalii despre acest plan.

„Ideea este ca în aceste centre să fie transferaţi migranţii ale căror cereri de azil au fost respinse în Uniunea Europeană, dar care nu pot fi trimişi înapoi în ţările lor de origine întrucât acestea refuză să colaboreze în repatrierea propriilor cetăţeni migranţi ilegali, a afirmat demnitarul elen.

De asemenea, ministrul a mai precizat că „țările cele mai mari” din grupul celor cinci state ale UE, care au elaborat acest plan, poartă deja discuţii cu ţări terţe din Africa. Și în viitorul apropiat s-ar putea ajunge la un acord pentru stabilirea acolo a unor astfel de centre de returnare.

Obiectivul este ca planul să fie finalizat până în momentul în care Parlamentul European va vota peste câteva luni un nou regulament european ce vizează repatrierile. Iar noile reguli vor permite crearea acestor centre, dacă votul va fi pentru susținerea proiectului.

„Există o problemă cu returnările migranţilor în întreaga Europă”, a mai spus Plevris, care a mai afirmat că înființarea unor astfel de centre va acţiona şi ca un element de descurajare în faţa migraţiei clandestine.

În ultimii ani, Grecia a bifat între 5.000 şi 7.000 de repatrieri de migranţi ajual, în timp ce între 40.000 şi 50.000 de migranţi sosesc în această ţară în fiecare an, dintre care numai circa jumătate primesc azil.