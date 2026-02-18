Marea problemă pe care decizia CCR o readuce în actualitate. Ministrul Justiției trage un semnal de alarmă
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat miercuri decizia Curții Constituționale (CCR) care permite reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare, subliniind că modificările reprezintă un moment delicat pentru sistemul judiciar.
Radu Marinescu, despre decizia CCR
El a atras atenția că păstrarea personalului calificat este esențială, iar în prezent „este din ce în ce mai dificil să se asigure schemele de personal”.
Ministrul a făcut apel la magistrați să continue să profeseze cu devotament și profesionalism, în ciuda schimbărilor legislative. Marinescu a subliniat importanța experienței și a profesionalismului celor aflați aproape de vârsta de pensionare și a dat asigurări că persoanele care îndeplinesc deja condițiile legale de pensionare vor fi protejate.
Ministrul a explicat că finalizarea procedurii legislative este un pas necesar pentru claritatea statutului magistraților și funcționarea eficientă a sistemului judiciar.
„E foarte bine că avem acum o certitudine”
„E foarte bine că avem acum o certitudine în ceea ce privește perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România”, a spus el, menționând că procesul legislativ a implicat toate componentele statului și a generat dezbateri intense în societate.
Întrebat despre riscul ca magistrații să părăsească sistemul, Marinescu a evidențiat rolul instituțiilor în menținerea funcționalității statului de drept. El a precizat că Guvernul și Parlamentul au atributul de a legifera în concordanță cu obiectivele de guvernare și cu angajamentele europene, iar Curtea Constituțională are rolul de a soluționa eventualele divergențe de constituționalitate.
Radu Marinescu, mesaj pentru magistrați
Ministrul a subliniat că resursa umană din justiție nu trebuie pierdută și că păstrarea specialiștilor este vitală pentru buna desfășurare a activității judiciare.
„Mesajul meu către magistrați este acela că înfăptuirea actului de justiție este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat”, a afirmat Marinescu, amintind că magistrații sunt chemați să apere dreptatea și să combată inechitățile.
Ministrul a evidențiat mai multe direcții prioritare pentru îmbunătățirea funcționării instanțelor. Printre acestea se numără digitalizarea proceselor, modernizarea infrastructurii instanțelor, reducerea numărului de dosare și promovarea soluțiilor alternative de rezolvare a litigiilor.
El a subliniat că aceste măsuri necesită cooperarea între instituții și implicarea activă a magistraților pentru a consolida încrederea publicului în sistemul judiciar.
