Marea problemă pe care decizia CCR o readuce în actualitate. Ministrul Justiției trage un semnal de alarmă

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat miercuri decizia Curții Constituționale (CCR) care permite reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare, subliniind că modificările reprezintă un moment delicat pentru sistemul judiciar.

El a atras atenția că păstrarea personalului calificat este esențială, iar în prezent „este din ce în ce mai dificil să se asigure schemele de personal”.

Ministrul a făcut apel la magistrați să continue să profeseze cu devotament și profesionalism, în ciuda schimbărilor legislative. Marinescu a subliniat importanța experienței și a profesionalismului celor aflați aproape de vârsta de pensionare și a dat asigurări că persoanele care îndeplinesc deja condițiile legale de pensionare vor fi protejate.

Ministrul a explicat că finalizarea procedurii legislative este un pas necesar pentru claritatea statutului magistraților și funcționarea eficientă a sistemului judiciar.

„E foarte bine că avem acum o certitudine în ceea ce privește perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România”, a spus el, menționând că procesul legislativ a implicat toate componentele statului și a generat dezbateri intense în societate.

Întrebat despre riscul ca magistrații să părăsească sistemul, Marinescu a evidențiat rolul instituțiilor în menținerea funcționalității statului de drept. El a precizat că Guvernul și Parlamentul au atributul de a legifera în concordanță cu obiectivele de guvernare și cu angajamentele europene, iar Curtea Constituțională are rolul de a soluționa eventualele divergențe de constituționalitate.

Ministrul a subliniat că resursa umană din justiție nu trebuie pierdută și că păstrarea specialiștilor este vitală pentru buna desfășurare a activității judiciare.

„Mesajul meu către magistrați este acela că înfăptuirea actului de justiție este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat”, a afirmat Marinescu, amintind că magistrații sunt chemați să apere dreptatea și să combată inechitățile.

Ministrul a evidențiat mai multe direcții prioritare pentru îmbunătățirea funcționării instanțelor. Printre acestea se numără digitalizarea proceselor, modernizarea infrastructurii instanțelor, reducerea numărului de dosare și promovarea soluțiilor alternative de rezolvare a litigiilor.

El a subliniat că aceste măsuri necesită cooperarea între instituții și implicarea activă a magistraților pentru a consolida încrederea publicului în sistemul judiciar.