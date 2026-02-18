Politica

Kelemen Hunor, încântat de hotărârea CCR: Nu pot exista grupuri privilegiate

Kelemen Hunor. Sursa foto: Facebook/Kelemen Hunor
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților susține cauza justă și elimină privilegiile. El a spus pe FacebookCCR a făcut ce trebuie și că acum este egalitate.

Kelemen Hunor, după decizia CCR

„Curtea Constituţională a susţinut cauza justă: putem creşte vârsta de pensionare a judecătorilor şi procurorilor şi reduce valoarea pensiilor acestora”, a scris predintele UDMR.  El a adăugat că „în România nu pot exista grupuri privilegiate, de neatins!”, subliniind astfel importanța echității în sistemul public.

CCR

CCR. Sursa foto: Inquam Photos/Octvian Ganea

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au respins, joi, după două luni și cinci amânări, obiecția de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la legea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Decizia deschide calea pentru aplicarea noilor prevederi: creșterea treptată a vârstei de pensionare și recalcularea pensiilor, măsuri considerate necesare pentru echilibrarea sistemului și sustenabilitatea bugetului.

Vremea a făcut prăpăd în România, iar bilanțul dă fiori. Sute de mii de case au rămas fără curent
Vremea a făcut prăpăd în România, iar bilanțul dă fiori. Sute de mii de case au rămas fără curent
Altercație în Senatul României, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSD
Altercație în Senatul României, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSD

Diferențe între pensii vor dispărea

Modificările legislative urmăresc să reducă diferențele între pensiile speciale și cele publice obișnuite. Potrivit experților în drept și economie, ajustarea vârstei de pensionare și recalcularea pensiilor este un pas important pentru corectarea inegalităților. În context, Hunor a subliniat că nimeni nu trebuie să fie „de neatins” din punct de vedere financiar sau legislativ.

Nicușor Dan, despre decizia CCR

În paralel, președintele României Nicuşor Dan a declarat că salută decizia CCR, apreciind că recalibrarea pensiilor magistraților reprezintă „un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”. Oficialul a mai subliniat necesitatea transparenței în implementarea reformei, pentru ca impactul asupra sistemului judiciar și bugetului să fie gestionat corect.

Reforma pensiilor magistraților este considerată un semnal clar că România își propune să elimine orice formă de privilegii în sistemul public, încurajând echitatea între profesii și responsabilitatea fiscală. Prin această decizie, Curtea Constituțională reafirmă principiul că niciun grup nu trebuie să fie protejat în mod special în fața legii.

