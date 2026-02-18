Dragoș Pîslaru, după decizia CCR privind pensiile speciale: Un act de dreptate în societate

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a comentat decizia prin care Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că legea privind pensiile speciale ale magistraților este în acord cu Legea fundamentală, potrivit Mipe.

Oficialul consideră că hotărârea reprezintă un moment esențial pentru reforma sistemului public de pensii și anunță demersuri către instituțiile europene pentru a evita pierderea a 231 de milioane de euro din PNRR.

Validarea constituțională a actului normativ vine într-un context sensibil, în care România se află sub monitorizarea Comisiei Europene privind îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Reforma pensiilor speciale, în special în cazul magistraților, a fost una dintre cele mai disputate teme ale ultimilor ani.

Ministrul a susținut că adoptarea legii transmite un semnal puternic în plan intern. „Faptul că în sfârşit Guvernul condus de Ilie Bolojan a reuşit să taie pensiile speciale este în primul rând un act de echitate, de dreptate în societate”, a declarat Pîslaru. În opinia sa, măsura răspunde cererii publice privind reducerea privilegiilor și consolidarea principiului contributivității.

Pentru ca reforma să fie recunoscută oficial la nivel european, este necesară promulgarea legii de către președintele Nicuşor Dan și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor pași, autoritățile române vor putea transmite dovada formală a îndeplinirii reformei.

„Evident, dovada de care avem nevoie este promulgarea din partea preşedintelui Nicuşor Dan şi, când avem această promulgare în Monitorul Oficial, o vom trimite formal, deci oficial, ca dovadă adiţional faţă de elementele pe care le-am avut până acum”, a explicat ministrul.

El a subliniat că România poate, în sfârșit, să prezinte documentele care atestă îndeplinirea reformei asumate.

Problema majoră rămâne însă legată de întârzierea în îndeplinirea Jalonului 215 din PNRR, care are alocată suma de 231 de milioane de euro. Comisia Europeană a considerat până acum că obiectivul nu a fost atins, în principal din cauza lipsei promulgării în termenul stabilit.

Dragoș Pîslaru a admis că situația este complicată, întrucât termenul-limită – 28 noiembrie, după o perioadă de suspendare de șase luni – a fost depășit cu peste două luni. „Nu pot răspunde dacă recuperăm banii pentru că discutăm de o întârziere de peste două luni, peste data limită de 28 noiembrie”, a precizat el.

Ministrul a spus că va încerca să identifice o soluție juridică prin care evaluarea Comisiei să fie reconsiderată, în lumina noii situații legislative. Oficialul a menționat că, informal, textul legii fusese agreat la nivel european, iar dificultatea actuală ține strict de depășirea termenului procedural.

Potrivit ministrului, precedentul european nu este favorabil. În alte cazuri similare, atunci când Comisia a aplicat penalizări pentru nerespectarea termenelor, revenirea asupra deciziei a fost dificilă. România trebuie, așadar, să demonstreze că situația are elemente particulare care justifică o reevaluare.

„Trebuie să demonstrăm că situaţia noastră este una foarte particulară”, a afirmat Pîslaru, adăugând că până în acest moment Comisia Europeană nu a transmis scrisoarea oficială privind neîndeplinirea jalonului.

Jalonul 215 din PNRR vizează consolidarea principiului contributivității în sistemul de pensii și reducerea diferențelor dintre beneficiarii pensiilor speciale și cei ai sistemului public bazat pe contribuții. Cu o valoare de 231 de milioane de euro, acest obiectiv este esențial pentru deblocarea unor fonduri europene importante.